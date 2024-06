El padre de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que se encuentra perdido desde hace doce días en Argentina, apuntó contra su propia hermana -y tía del menor-, aseverando que “tiene que saber algo más”.

En conversación con medios locales, José Peña entregó detalles del día en que su hijo se perdió mientras compartían en un almuerzo familiar en la casa de la abuela paterna del menor en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes.

Según se ha establecido, el pequeño fue el jueves 13 de junio junto a su padre a la casa de la madre de éste ubicada en el Paraje Algarrobal. Luego de comer, Loan fue junto a algunos amigos y tres adultos a comer naranjas a un monte a unos 600 metros de la vivienda.

Pese a que después de unos 80 minutos el grupo volvió al hogar, inexplicablemente se perdió todo rastro del niño. La principal hipótesis que se maneja es que el niño fue secuestrado en un caso de trata de personas.

En declaraciones a C5N, el hombre contó que llegó a caballo junto a su hijo de sorpresa al almuerzo. A su vez, señaló que no tenía idea que se encontraría con “tanta gente”. Incluso, sostuvo, había personas que él no conocía.

José indicó además que su hermana, Laudelina, debe ser investigada, agregando que “tiene que saber algo más”.

“No importa (si es tía de Loan). Ella estaba ahí”, puntualizó. “Nunca noté nada raro, qué voy a saber que algo va a pasar. Laudelina fue la primera que me dijo que no estaba”, sostuvo.

“No nos pidieron permiso para llevárselo (a comer naranjas), cuando me dijeron que Loan no estaba empecé a caminar en dirección para el naranjal”, precisó.

⭕️ José, padre de Loan: "Su tía tiene que saber algo más" 🔴 [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/gKXDOXvldA — C5N (@C5N) June 25, 2024

Por su parte, aseveró que María Victoria Caillava y Carlos Pérez, la pareja que fue detenida el viernes pasado por el caso, no habían sido invitados al almuerzo y que los había llevado Laudelina.

Mientras Caillava es una funcionaria municipal, Pérez es un ex capitán de la Armada argentina que es sindicado como el presunto cerebro del secuestro del niño.

“Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá”, mencionó.

“Se fueron tranqui ellos (el matrimonio) con la camioneta, sabiendo que Loan estaba perdido”, dijo.

Mediante peritajes en los vehículos de la pareja, los investigadores descubrieron que habían restos de Loan, por lo que se sospecha que fue trasladado en ellos para ser entregado a otra persona en la provincia del Chaco, fronteriza con Brasil y Paraguay.

Tras el extravío del menor, la Policía detuvo en un primer momento a tres personas al ser acusadas de abandonar al pequeño: su tío, Bernardino Benítez; Daniel Ramírez y su pareja, Mónica del Carmen Millapi.

Posteriormente las autoridades arrestaron a Caillava y Pérez, además del comisario de la localidad, Walter Maciel, quien incluso estuvo a cargo de la investigación en un inicio.

Pese a que la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, tenía planeado ir a Asunción para reunirse con las autoridades locales, finalmente canceló el viaje para desplazarse a la ciudad de Goya, en Corrientes, y reunirse con la Jueza Federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo.