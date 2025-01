Fernando Solabarrieta y su esposa Ivette Vergara, quienes anunciaron su separación en abril de 2024 tras 23 años de matrimonio, ahora estarían reconciliándose según lo revelado por el periodista en una entrevista con Primer Plano. Aunque aún no han oficializado su regreso como pareja, Solabarrieta indicó que ha vuelto a vivir con Vergara y que la relación ha mostrado mejoras.

Fue en abril de 2024 cuando Fernando Solabarrieta confirmó, en conversación con BioBioChile, que estaba separado de su esposa Ivette Vergara, luego de un matrimonio que se había extendido por 23 años.

Lo cierto es que, casi 10 meses después, se develó que el matrimonio estaría dándose una segunda oportunidad. Así lo contó el propio periodista deportivo en conversación con Primer Plano.

En este sentido, el exrostro de TVN sostuvo que volvió a vivir junto a la comunicadora, aunque dejando entrever que la relación no se ha retomado del todo.

“Yo diría que era una pelea que iba perdiendo por knock out y, en los últimos rounds, he logrado recuperarme en base a buenas cosas que están pasando. Yo he tomado la decisión de que sucedan y en esa última intención creo que las cosas han mejorado mucho”, indicó al panel.

Recordar que la pareja fue fotografiada en algunas ocasiones durante las últimas semanas, incluso dando un paseo por Puerto Natales, ciudad de donde Solabarrieta es originario.

“No ha cambiado mucho la situación. Sí, desde el punto de vista más práctico han ido sucediendo cosas mejores, evidentemente, en todo sentido”, aseveró.

“He vuelto a la casa. Son cosas que se van dando de a poco (…) o entiendo muy bien a Ivette, y quiero ser súper claro, y quiero ser súper honesto, porque esto no es hueveo (sic). Si nosotros vamos a volver, que sea de manera oficial, definitiva, y para eso yo tengo que estar bien”, concluyó.

Hay que señalar que Fernando Solabarrieta tuvo una última aparición en TV durante los pasados Juegos Panamericanos de Santiago, en 2023. En ese entonces fue parte de la cobertura que realizó Chilevisión.

Meses atrás, el periodista se emocionó durante un programa de radio, al recordar su relato durante la final de la Copa América 2015, entre Chile y Argentina.

De hecho, en la oportunidad deslizó un posible retiro de las comunicaciones: “Después de 31 años no queda mucho más, en realidad queda muy poco más. Por decisión propia, por decisión personal, porque la vida te empieza a llevar para otros lados ¿no?”.