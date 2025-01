A través de un video cargado en las redes sociales de Radio Sonar, el periodista Rafael Cavada anunció su salida del proyecto radial, en el que se desempeñó por ocho años como conductor de diversos programas como Sonar Informativo.

Él mismo entregó la noticia, donde señaló que se debe a que busca tener más tiempo con sus hijos tras su separación de Fiorella Choca.

“Hoy ha sido mi último programa, nunca pensé que iba a durar tanto tiempo, casi ocho años. Ha sido una experiencia increíble”, dijo de entrada.

A lo que agregó: “Con 57 años uno tiene que empezar a pensar un poco por la familia, tengo tres hijos, tengo que pensar en estar con ellos ahora que el tiempo se me ha cortado porque me separé, entonces el tiempo con ellos es muy poco, tengo que estar con mi pareja, Diana Aurenque, que me ha soportado en todo esto y eso fuerza a tomar decisiones por difíciles que sean”, dijo antes de despedirse de sus compañeros.

Quien también se refirió a su salida del proyecto radial fue precisamente su pareja, la filósofa, Diana Aurenque.

A través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía junto a Rafael Cavada donde reveló que se conocieron gracias al programa que conducía el periodista.

“Preguntan cómo lo conocí: Fui panelista en Sonar en pandemia, casi un año con una sección de filosofía”, comenzó relatando.

“No nos vimos, ni por zoom. Solo la voz, temas e intereses comunes, y un infinito respeto.- casi ridículo, ¡hay que decirlo! Aprendí tanto ahí de ti. Jamás pensé que la vida nos pondría alguna vez de frente, menos ser pareja. Y pasó”, contó. Tras ello, lo felicitó por sus nuevos proyectos, sin especificarlos.

¿Rafael Cavada arriba a “Contigo en la mañana”?

Y es que la salida de Rafael Cavada del proyecto radial también tendría su raíz en un posible arribo al matinal de CHV, “Contigo en la Mañana”.

Actualmente, el periodista se desempeña como animador de CHV Noticias AM, el cual se emite los fines de semana, y en ocasiones se ha encargado de reemplazar a Julio César Rodríguez en el matinal de CHV, quien estaría próximo a irse de vacaciones.

Por ello, según consigna Publimetro, el periodista sería uno de los favoritos de los ejecutivos del canal para tomar este rol y además integrarse oficialmente al panel, esto en medio de una serie de movimientos en el programa que han dejado afuera a Monserrat Álvarez, Roberto Cox y Luis Ugalde, pero han integrado a Andrea Arístegui como su próxima animadora y a Eduardo de la Iglesia.

Tal como detalla el mencionado medio, el único inconveniente que tenía Cavada para asumir este rol era su trabajo radial, lo que ahora estaría solucionado con su salida de él.