El icónico actor de "Mary Poppins", Dick Van Dyke, celebrará sus 100 años este 2025 manteniendo una vitalidad envidiable, según reveló en el podcast "Where Everybody Knows Your Name". Van Dyke, conocido por su buen estado físico, reveló su rutina de ejercicios que incluye ir al gimnasio tres veces por semana y realizar ejercicios de estiramiento, abdominales y yoga a diario. Su actitud optimista y la elección de actividades que disfruta han sido clave para su longevidad, destacando también su superación del alcoholismo en los años 70. El actor enfatiza la importancia de disfrutar la vida y elegir actividades satisfactorias para mantenerse activo y feliz en la vejez.

Este 2025, Dick Van Dyke, el actor de Mary Poppins cumplirá 100 años. Van Dyke, que se hizo mundialmente famoso en la icónica película de 1964, todavía mantiene una energía inigualable a pesar de los años que tiene.

El artista que cada vez que aparece, demuestra vitalidad y un buen estado físico, habló hace poco en el podcast Where Everybody Knows Your Name, conducido por Ted Danson y Mary Steenburgen, sobre su rutina y la particular forma de vivir su etapa madura.

“Cuando pienso que nací en 1925, me parece una locura. Estoy a punto de cumplir 100 años”, comentó en una parte de la entrevista.

A todo esto, remarcó que como siempre ha hecho ejercicio, su estado físico siempre lo ha mantenido desde muy joven.

De hecho, Van Dyke, va al gimnasio tres veces por semana. “Sigo yendo a entrenar y creo que por eso no me acelero tanto como la gente de mi edad”, afirmó en el espacio.

Por otro lado, Danson, quien ha sido testigo de la condición física de su colega, relató que quedaba asombrado viendo como él, hacía su rutina de ejercicios. “Iba al mismo gimnasio que tú y si llegaba lo suficientemente temprano lo veías literalmente en alguna máquina de pesas. Y luego, casi como si estuvieras haciendo un entrenamiento en circuito, no caminabas hasta la siguiente máquina, bailabas. Literalmente bailabas hasta la siguiente máquina”, indicó.

Una actitud positiva frente la vida: la clave de Dick Van Dyke

Agregando a lo anterior, el actor que incorpora ejercicios de estiramiento, abdominales y yoga a su rutina diaria, puntualiza que mantener una actitud optimista le ayudó bastante.

Puesto que la manera en que uno enfrenta la vida, puede tener un impacto directo en la salud y en la longevidad, afirmó en una anterior entrevista con Entertainment Tonight.

Para él, tener la actitud adecuada, “tiene mucho que ver”.

Cabe mencionar que Van Dyke, tuvo problemas de alcoholismo en la década de los 70, por lo que dejó de beber.

En diálogo con Danson, también el actor compartió su impresión sobre la vejez, sabiendo que su experiencia de nonagenario, puede ayudar a otras personas. “Lo importante es disfrutar. Hay que elegir lo que te gusta hacer, lo que te satisface, lo que te interesa”, complementó.