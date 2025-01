Andie MacDowell, la icónica actriz de los 80 y 90, reveló en el programa The Drew Barrymore Show que padece síndrome del piriforme, una condición que le causa dolor y espasmos en las nalgas debido a la compresión del nervio ciático. A pesar de que en un principio las molestias eran leves, se extendieron hasta su pierna, haciéndola temer por un reemplazo de cadera. Tras intensificar sus entrenamientos en bicicleta estática y empeorar su condición, MacDowell optó por deportes menos exigentes. Actualmente, ha mejorado su estilo de vida en Carolina del Sur, donde encuentra una comunidad afín y le resulta más sencillo hacer amigos, destacando su amor por el ejercicio aunque haya tenido que adaptarlo a sus necesidades.

Andie MacDowell, actriz icono de los 80 y 90, afirmó padecer una enfermedad que reduce su movilidad.

En el programa The Drew Barrymore Show, la actriz de 66 años, confesó que padece de síndrome del piriforme, una condición en la que el músculo piriforme, ubicado en los glúteos cerca de la cadera, comprime el nervio ciático.

Esto le provoca a la estrella de “Cuatro Bodas y un Funeral” una serie de espasmos y un intenso dolor en las nalgas, que a menudo es crónico y persistente.

Cabe mencionar que el dolor puede irradiarse hacia la parte posterior del muslo, la pantorrilla e incluso llegar hasta el pie.

Si bien las molestias fueron leves en un inicio, se extendió hasta la pierna y, a medida que pasaba el tiempo, llegó a pensar que necesitaba un trasplante de cadera. “Es un músculo que, de alguna manera, presiona mi nervio ciático y se estaba extendiendo por mi pierna. Pensé que tendría que hacerme un reemplazo de cadera. Gracias a Dios, mis caderas están bien”, dijo.

Siendo amante del deporte, comenzó a intensificar sus entrenamientos en la bicicleta estática, pero solo empeoraron. “No es apropiado para mi cuerpo y terminé con problemas en las rodillas y la cadera”, continuó.

“Pensé que me estaba desmoronando”, dijo.

Ahora bien, Andie MacDowell mejoró su estilo de vida haciendo deportes menos exigentes y se ha mudado de Hollywood a Carolina del Sur donde “es una comunidad que tiene mucha gente de mi edad”, así que le resulta “más fácil hacer amigos”.

“Me gusta comer, pero me encanta hacer ejercicio. Esa es mi gran fortuna porque he tenido amigos que se frustran porque no lo disfrutan, pero yo sí lo disfruto”, comentó.