Ingrid Cruz fue una de las invitadas al pasado capítulo de Sangre, Sudor y Gala, en donde mostró cómo se está preparando para ser parte de la próxima Gala del Festival de Viña del Mar 2025.

En este sentido, la actriz reveló una compleja situación que vive actualmente, debido a que sufrió una lesión en la rodilla, lo que complica su asistencia al evento.

Dichos de Ingrid Cruz

No obstante, la integrante del elenco del Nuevo Amores de Mercado dejó en claro que, de igual forma, asistirá al evento.

“A mí me gusta (la Gala), pero me asusta el nervio que se vive, porque está todo el equipo con que tú trabajas, ¿cachai? Como el del vestido, el de maquillaje, todos encima de ti, y a mí que no me gusta que me toquen tanto”, indicó, de acuerdo a lo replicado por Página 7.

“Se me rompió el menisco. Entonces, yo no puedo usar tacos y me voy a poner tacos para pasar la gala”, agregó en ese momento.

En la entrevista, la artista sostuvo que está en pleno tratamiento con kinesiólogo, para no tener mayores inconvenientes en el evento.

Sin ir más lejos, en la instancia bromeó con la posibilidad de asistir al evento personificando a ‘Pastora Rubilar’, su personaje en el remake de Amores de Mercado.

Hay que señalar que la gala de Viña 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 21 de febrero, en el Sporting de la denominada ‘Ciudad Jardín’.

Por otro lado, la cita musical se extenderá entre el domingo 23 y viernes 28 del segundo mes del año, en la Quinta Vergara.