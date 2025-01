En noviembre pasado, poco después de la confirmación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda como animadores del Festival de Viña 2025, Mega reveló que la periodista Tita Ureta será una de las coanimadores del certamen.

La comunicadora será la encargada de conducir el Backstage, además de hacer las presentaciones en el escenario de la competencia folclórica.

Precisamente sobre esto conversaron junto a su padre, Emeterio Ureta, en un video compartido por la periodista en su cuenta de TikTok.

En el emotivo registro, padre e hija recordaron sus primeras visitas a la Quinta Vergara, cuando Tita era solo una niña y quería ver sobre el escenario a Rafaga y los Backsteet Boys.

Sin embargo, el momento que emocionó a sus fanáticos se produjo cuando la hija de Emeterio le preguntó: “¿Estás contento?”.

“Para qué te digo el orgullo que siento. (Estoy) Orgulloso, pues mi amor”, le confesó el empresario de 79 años.

No obstante, en ese momento mencionó a la fallecida madre de Tita Ureta: “Lo que me da más pena es que no está la mamá. Porque a la mamá se le habrían caído las lágrimas de emoción”, aseguró al tiempo que un pájaro pío cerca de la ventana de la habitación donde grababan.

“Y me habría llevado de un ala para allá. Para que veas tú lo que es la vida. Todo se cumple“, concluyó el padre de Tita antes de felicitarla por su logro.

El registro se llenó de comentarios de fanáticos, quienes se detuvieron en el momento en que se oye a un ave en el fondo, lo cual varios relacionaron con el espíritu de su madre.

“Cuando tu padre dice ‘me da pena que no está la mamá’ un pajarito canta… las mamás siempre estamos con nuestros pollitos, incluso más allá de la vida”, le afirmó una seguidora, a lo que otra añadió: “Justo cuando habla de la mamá cantó un pajarito. Ahí estaba la mamá”.