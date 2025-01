Carla Jara estuvo en el pasado capítulo de Sin Editar, donde habló de varios temas con Pamela Díaz. Entre ellos, su actual relación con Francisco Kaminski.

Recordar que ambos tuvieron un bullado quiebre a inicios de 2024, el cual trascendió en medio de comunicación.

En este sentido, Díaz preguntó a la actual animadora de TVN sobre la situación económica de ella y su hijo, sobre lo cual Jara se sinceró bastante.

Actual situación de Carla Jara

“Sí, igual estoy recibiendo pensión. Soy sincera, estoy recibiendo pensión. Me siento muy contenta de haberle demostrado a mi hijo que podía salir adelante a pesar de las penas, de las desilusiones, que las familias a pesar de que se rompen siguen siendo familia y que no va a dejar de tener un papá y una mamá”, indicó.

“Siento que ayudé a varias mujeres a que no siguieran sufriendo tanto. Creo que se puede seguir adelante por los hijos”, añadió.

En este sentido, la conductora de Hay que decirlo también le consultó sobre cómo logró salir adelante anímicamente.

“Algunos me decían ‘ay, la víctima’. Si hubiese sido víctima, me habría quedado en mi casa llorando y sufriendo, pero no, tenía que salir a trabajar y seguir con mi vida”, indicó Jara.

“Lloré más que la mierda (sic), lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Pero ahí se acabó, uno se limpia la cara y sigue adelante”, concluyó.

Hay que señalar que Carla Jara actualmente se encuentra en una relación con el comediante Diego Urrutia, mientras que Kaminski mantuvo el vínculo con Camila Andrade.