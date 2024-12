Carla Jara revela en La Divina Comida de CHV detalles de su separación de Francisco Kaminski, donde recordó en el programa las dificultades para ser madre con Kaminski, admitiendo haberse cuestionado por qué no podía tener hijos de forma natural. Sin embargo, ahora agradece no haber tenido esos hijos en ese momento y destaca su gratitud por comprender la situación.

Carla Jara participó en el episodio de este fin de semana de La Divina Comida de CHV, donde habló de su proceso de separación de Francisco Kaminski, con quien estuvo en una relación por 11 años y se convirtieron en padres de Mariano.

Fue a comienzos de este año que el locutor radial anunció su separación de la ex Mekano, la que inicialmente calificó en “buenos términos”, sin embargo, todo dio un giro cuando la panelista de Buenos días a todos (TVN) reveló que todo se debía a una tercera persona en discordia.

La mujer en cuestión era Camila Andrade, compañera de Kaminski en el extinto “Caja de Pandora”.

Pese a que han transcurrido varios meses desde aquello y Carla Jara incluso tiene una nueva pareja, el comediante Diego Iturra, la actriz recordó en el programa las dificultades que atravesó para ser madre con el también animador, pese a los tratamientos de fertilidad a los que se sometió.

“A veces, hay muchas cosas que uno dice ‘¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué a mí?’. ‘¿Por qué no pude tener hijos?’, en un momento me lo cuestioné un montón“, admitió a sus invitados, Chantal Aguilar, Dani Ride y Cristián Natalino.

A lo que agregó: “Hoy lo entiendo y lo agradezco porque sería muy mucho más difícil estar en esta situación con tres hijos”.

“Yo no podía ser mamá de manera natural y me implanté dos veces dos huevitos (embriones). Hoy lo puedo contar mucho más tranquila, más libre, pero en el momento me decía ‘¿por qué? ¿Por qué no puedo’, sin embargo, hoy le doy gracias a la vida, a Dios, al universo, hoy entiendo por qué no tenían que llegar esas guaguas a mi vida“, concluyó.