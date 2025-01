María Luisa Godoy, conductora de TVN, reveló en una entrevista con DF Más que fue diagnosticada con melanoma en septiembre pasado, lo que la llevó a reflexionar sobre su vida y carrera televisiva, despidiéndose de Buenos Días a Todos después de 8 años. Godoy destacó sentirse más reflexiva, tranquila y agradecida, anunciando que debe controlarse cada tres meses. Decidió "bajar dos cambios en la vida" tras la advertencia del cáncer asociado al estrés, implementando cambios para detenerse y escucharse más. A nivel familiar, destacó el ejemplo como forma de educar a sus cinco hijos y mencionó que dejar el matinal no fue fácil, considerando el compromiso con el canal público y su equipo. Además, habló sobre el Festival del Huaso de Olmué, que conducirá con Eduardo Fuentes, recordando su especial vínculo con el evento. Godoy no descarta futuros proyectos alejados de la televisión, mostrando interés en la psicología y el trabajo con niños.

En una íntima conversación con DF Más, María Luisa Godoy habló sobre el diagnóstico de melanoma (cáncer a la piel) que le fue detectado en septiembre del año pasado.

Godoy, que en estos días se prepara para conducir la próxima versión del Festival del Huaso de Olmué, indicó que la experiencia le permitió reflexionar sobre su carrera televisiva, al decir adiós a la conducción de Buenos Días a Todos, luego de 8 años.

“Ando más reflexiva, tranquila, agradecida”, comentó Godoy, al principio de la entrevista.

Así las cosas, la conductora de TVN, aclaró que debe controlarse cada tres meses, para monitorear su salud.

Respecto a los cambios que debió implementar, María Luisa Godoy, decidió “bajar dos cambios en la vida”.

“Cuando uno lleva una vida muy rápida e intensa, hay poco silencio y momentos para parar y escucharse. Lo de septiembre fue muy claro. El melanoma está dentro de los cánceres más agresivos porque se expande muy rápido a otros lugares del cuerpo y si bien es un cáncer a la piel producto del sol, es el cáncer más asociado al estrés. Entonces creo que la advertencia fue muy clara”, acotó.

La reflexión familiar de María Luisa Godoy

En consecuencia, la comunicadora se refirió cómo manejó a nivel familiar la noticia, en especial, por tener cinco hijos.

“Me gusta enseñarles a mis hijos con el ejemplo, creo que es lo más potente para educar, mostrándoles cómo el esfuerzo y el trabajo constante son fundamentales en la vida”, complementó Godoy.

Al mismo tiempo, la exanimadora de Viña del Mar, explicó que dejar el matinal, no fue una decisión fácil, ya que marca una etapa personal y familiar que termina. “Llevo años, entonces me siento muy comprometida con el canal público y con mi equipo de matinal. He tenido cuatro de mis cinco hijos trabajando acá”, agregó Godoy.

“Además, Eduardo (Fuentes, su compañero de conducción en el matinal) ha sido de mis grandes compañeros de trabajo y nos hemos hecho tan amigos. Al final, es el lugar que ha sido más importante para mi carrera. Si bien yo también he tratado de dar siempre lo mejor de mí, estoy tan agradecida por las oportunidades y experiencias que he podido vivir”, indicó a DF.

Los nuevos proyectos de María Luisa Godoy

Con el Festival del Huaso de Olmué a la vuelta de la esquina (empieza este 16 de enero), la animadora habló sobre el cariño que le genera el espacio folclórico más grande del país.

“Le tengo un cariño muy especial porque fue el primer festival que animé hace más de 14 años. Y esta vez, con mi gran amigo Eduardo Fuentes y una gran parrilla de artistas como son Diego Torres, Lucybell, Paula Rivas, Los Jaivas o Ke Personajes, entre otros”, recordó.

Finalmente, Godoy no cierra la puerta a otros proyectos de vida, alejados de la TV. “Siempre he tenido hartos intereses y me encanta hacer cosas distintas. Muchas veces he pensado en estudiar psicología y ejercerlo más adelante. Pero en general, me interesa mucho lo que tiene que ver con niños y cómo potenciarlos”, reflexionó.