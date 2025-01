El pasado 6 de enero debutó el programa Plan Perfecto, nueva apuesta de espectáculo y farándula en Chilevisión. El episodio mostró el presente de Gonzalo Cáceres, alejado de la TV.

El ‘estilista de los famosos’ tuvo un 2024 bastante difícil, debido a una diabetes que provocó problemas en sus pies.

De hecho, pasó bastante tiempo internado en el hospital San José, donde finalmente lograron evitar la amputación de la extremidad. No obstante, debe utilizar silla de ruedas en ocasiones.

De acuerdo a lo que mostró el reporte, Cáceres actualmente lleva una vida normal, manteniéndose activo.

En la entrevista, reveló que recibe una pensión de 320.000 pesos, asegurando que le alcanza para su estilo de vida.

En este sentido, el creador de los ‘In y los Out’ sostuvo que tiene ahorros y es apoyado por sus hermanos.

“Bueno, con esa pensión alcanza, porque tengo una vida muy tranquila. Por lo menos te alcanza, más lo que está guardado, más la ayuda de mis hermanos y mi familia, está bien”, indicó.

Situación de Gonzalo Cáceres

Sobre el final, Gonzalo Cáceres aseguró que vive sólo y está totalmente alejado del medio televisivo, aunque confiesa que le gustaría volver a sus 72 años.

“En el ambiente artístico, cuando se prenden las luces todos son tus amigos, pero cuando se apagan… ahí hay que verlo”, detalló.

“Me he decepcionado de mucha gente, que fueron parte de mi vida, pero no me importa, porque dejó a Dios que haga las cosas. Me he encontrado (con algunos), pero es decir ‘Hola’, no tomo odio ni rencor”, concluyó.