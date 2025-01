Gonzalo Cáceres mostró su actual estado luego de recuperar su capacidad de caminar en diciembre pasado, tras un accidente casero que sufrió en 2023.

El reconocido maquillador conversó con “Plan Perfecto”, en el nuevo programa de Chilevisión conducido por Diana Bolocco, donde entregó detalles sobre el accidente que casi termina con su pierna amputada.

Aquel hecho lo mantuvo alejado del espectáculo durante más de un año y reveló que gracias a una especialista del centro de salud, logró salvar su pie y actualmente camina lentamente tras sí sufrir la amputación de algunos de sus dedos. “Lento pero seguro“, dijo.

El presente de Gonzalo Cáceres tras complejo accidente

Tras un breve repaso de su carrera, Gonzalo Cáceres se reunió con el equipo del programa en su primera salida al exterior, del Hospital San José.

“Me quedé totalmente callado porque a mí no me gusta que me tengan lástima, era un proceso muy difícil, imagínate aguantar un año en el hospital, es difícil, pero la gente era tan encantadora”, confesó Gonzalo.

En esa misma línea, reveló que eligió aquel centro asistencial para tratarse “porque la primera pierna me la salvaron y la segunda también”.

“Yo creo que (las fuerzas) me la dio Dios, la gente maravillosa que se preocupaban de ir a verme a cada rato, fue hasta el Willy Sabor”, confesó.

Junto a los panelistas de “Plan Perfecto” mencionó que las personas de contención fueron y son sus familiares, especialmente sus hermanos. Fue en ese momento que aprovechó de realizar una pequeña crítica a sus amigos del espectáculo.

“Cuándo se prenden las luces todos son tus amigos, cuando se apagan ahí hay que verlo… (me desilusioné) de mucha gente que fue como parte de mi vida, pero no me importa“, reveló.

Durante su proceso hospitalizado, el estilista reveló que tuvo que ayudarse de un carro especial, completando tareas para lograr volver a caminar. Aquel proceso duró desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2024.

Su presente tras salir del hospital

“El tiene muchas ganas de vivir, está muy aferrado a la vida”, dijo Omar, su amigo y chofer de Uber quien lo acompaño durante el duro proceso.

“Admiro mucho a Gonzalo porque él está solo… se sube el ánimo solo“, reveló.

Tras ser consultado por cómo logra sobrevivir, admitió que tiene una pensión de $320.000 y una vida tranquila.

“Yo tengo una vida muy tranquila, por lo menos me alcanza, más lo que está guardado y la ayuda de mis hermanos y de mi familia, está bien”, aseguró.

Respecto a su tan esperado retorno al mundo del espectáculo, Gonzalo cuenta que espera poder pasar sus últimos años en televisión, incluso en algunos como en el regreso de “Detrás del Muro”.

Por último, ante la pregunta ¿Cuánto crees que te queda?, el maquillador respondió: “Yo creo que poco, unos 7-8 años o menos… Hay que morir como la (Marilyn) Monroe, siempre regio… yo creo que la gente me va a echar de menos cuando me vaya”, mencionó.