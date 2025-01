En el reciente capítulo del reality de canal 13, “Palabra de Honor”, se mostró la fuerte pelea que tuvieron Faloon Larraguibel con Oriana Marzoli y Facundo González, siendo estos últimos expulsados.

Todo inició con la discusión de ambas reclutas al finalizar la competencia de mujeres, donde Faloon quedó en quinto lugar y Oriana en el sexto.

Al respecto, consultada por su desempeño, Larraguibel dijo estar contenta con el resultado, a lo que Oriana le respondió que “es una vergüenza quedar en quinto o sexto lugar, no es nada para sentirse orgullosa”. Aquel comentario fue el punto que gatilló que ambas comenzaran una discusión.

Tensa pelea en Palabra de Honor

Producto de ese pequeño enfrentamiento, Oriana planificó su venganza contra Faloon, y puso su foto en la cama de Larraguibel.

Tras esto, la ex Yingo la acusó con la comandante, momento en que Facundo empezó a hablar en voz alta contra Faloon defendiendo a su pareja.

Luego de una serie de palabras de uno contra el otro, salió a la luz los pasatiempos que ambos rostros realizaban fuera del encierro, relacionado con el contenido para adultos.

Así la discusión continuó subiendo de nivel cuando Oriana recordó los conflictos que tuvieron en ¿Ganar o Servir?.

“El año pasado a Gala y a mí nos dijiste que valíamos poco como mujeres. Ahora trágate lo que dijiste porque tú eres la que se vende. No tengo la culpa de que tengas cara de amargada todo el día, que critiques a tus amigas y seas una falsa. ¡Estás podrida por dentro!“, le gritó la española a Larraguibel.

Fuertes palabas entre Oriana y Facundo contra Faloon

Tras fuertes palabras de los tres participantes, Larraguibel respondió a los ataques de los reclutas asegurándole a Facundo que tuviera cuidado con lo que decía ya que “tu papá te está viendo desde el cielo“.

Fue en ese momento que Oriana estalló de enojo, y comenzó a gritarle a Faloon: “¿Cómo te metes con su padre muerto…? … ¡Eres una persona de m…!”, exigiéndole a gritos que dejara la habitación.

En ese instante, Facundo le aseguró a Faloon que la odiaba todo Chile. “¡Por eso las cosas que te pasaron son por algo! ¡Es el karma, mi amor!“, le dijo. Esto último relacionado con el episodio de violencia intrafamiliar que vivió hace un tiempo atrás.

Tras esto, Faloon fue sacada de la casa evidentemente afectada. Oriana, en tanto, siguió fuera de control.

“¡Se mete con su padre muerto! ¡No sé ni qué coño hace esta piba en esta casa! Es lo más bajo que puede hacer alguien. No la quiero ver ni escuchar ni nada nunca más”, siguió gritando.

“Ya se la van a funar, tranquila”, le respondió el argentino.

Futuras consecuencias

Mientras Oriana era consolada por sus más cercanas, Facundo dijo sobre Faloon que espera “que Dios la perdone” por sus palabras.

“Gracias a Dios ella no es un hombre, porque me tienen que parar con una orden judicial. Pero me lo está diciendo una persona que no tiene ninguna validez en mi vida, es una rata”, aseguró.

Ya de vuelta en la casa, Faloon se desahogó junto a su grupo más cercano.

“No voy a seguir permitiendo más de esto. No tengo por qué. Ya no quiero, él hace lo que quiere y tengo que comérmela. Sé que no van a parar. Pero puedo con todos, que vengan de a uno no más”, mencionó.

“Mi mamá va a ver esto y me va a decir que cómo lo aguanté, que por qué no salí de ahí, si ya salí de algo tan doloroso”, agregó, momento en que no pudo aguantar sus lágrimas.

Debido al fuerte altercado, Facundo y Oriana debieron abandonar las instalaciones de “Palabra de Honor”.