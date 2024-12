Camilo Zicavo hizo noticia la semana pasada, luego de contar su versión respecto al quiebre matrimonial con Denise Rosenthal, a quien acusó de haber sido infiel.

“Hay una que me cagó con otro wn, se fue del país medio año pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso ¿Y el gorrero soy yo?”, expuso en la oportunidad.

Lo cierto es que el músico sinceró su actual vida en conversación con radio La Nuestra, donde contó algunos detalles.

Si bien evitó hablar directamente de Denise Rosenthal, aseguró que volvió a vivir en la ciudad y cambió algunos aspectos de su vida.

“Cuando me fui a vivir al campo (fuera de Santiago), me pasó que era demasiado silencio, me costaba dormir. Y ahora, de vuelta, me pasó que tuve que acostumbrarme al ruido. Me pateó un ratito el ruido y ahora ya sí, me duermo con los autitos de fondo feliz”, indicó.

Relato de Camilo Zicavo

@lanuestra.cl Camilo Zicavo vino a conversar con Mario Rodríguez y Manudize sobre la nueva canción de la banda Plumas, "Fácil y Bonito". El cantante aprovechó de contarnos cómo ha sido su adaptación de dejar el campo e irse a vivir a la ciudad, específicamente a Providencia. 👉 Mira la conversa completa en el link de la biografía. ♬ sonido original – La Nuestra

En la misma conversación, el actual músico de ‘Plumas’ entregó una peculiar opinión sobre la fama.

“El poco de fama al cual yo he accedido, por mí o por las personas con las cuales me he relacionado, creo que es un karma terrible, no se lo deseo a nadie”, sostuvo.

Asimismo, el exMoral Distraída lanzó varios dardos hacia las redes sociales, asegurando que son “un basurero” para las personas.

“Si pudiera cerrar todas mis redes sociales, lo haría feliz, pero es pega y es parte de lo que hay que hacer. Pero no me gusta, las redes son un basurero”, señaló.

“Hay huevadas (sic) que me gustan, pero no me gusta la vida pública de las redes. No me gusta el comportamiento social en las redes, creo que es un basurero, la gente bota todo en redes sociales y es terrible”, añadió.

Hay que señalar que Camilo Zicavo se casó con Denise Rosenthal en marzo de 2022, tras varios años de relación.

No obstante, los rumores de crisis comenzaron a fines de ese año, aunque ambos en un inicio lo negaron.

Lo cierto es que el quiebre definitivo habría sido a inicios de este año, cuando la cantante dejó Chile para intentar internacionalizar su carrera en Norteamérica.