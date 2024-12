Fue a fines de octubre que Catalina Pulido tuvo que dejar el reality de Canal 13, Palabra de Honor, luego de que su hijo atravesara un complejo problema de salud.

No obstante, fue recién ahora que la estación mostró cómo se dio la salida de la actriz del encierro, el cual dejó acongojados a sus compañeros.

“Mi hijo está grave, está entubado en la UCI y me tengo que ir porque corre riesgo… y tengo que estar al lado de él”, dijo Pulido a sus compañeros de encierro en ese entonces, evidentemente afectada, lo que dejó sorprendidos a varios.

Pese a que en ese momento la animadora del programa, Karla Constant, intentó dedicarle unas palabras, la voz se le quebró por lo delicado de la situación: “Perdón, me cuesta mucho hablar”, admitió.

Tras ello, la conductora de Palabra de Honor, le pidió a los integrantes del reality rezar por Sasha Von Knorring, a lo que la participante replicó: “Por favor, se los ruego”.

“Yo creo que él me necesita, le va a hacer bien escucharme”, dijo en el programa. Pese a lo difícil de la situación, Catalina Pulido no quiso dejar el reality sin dejarles un consejo a sus compañeros de encierro.

“No peleen por huevadas, no pierdan el tiempo en estupideces. Son un equipo humano, la raja, pásenlo bien. Discutan, tengan sus temas, pero de verdad, no se traten mal. La vida da golpes duros, golpes muy duros y uno tiene que tener la capacidad de resiliencia de levantarse una y otra vez” (sic), reflexionó.

Para cuando la jugadora fue despedida por sus compañeros y Karla Constant, ninguno pudo contener las lágrimas, e incluso la animadora se quebró al dedicarle unas palabras.

Lamentablemente, el 28 de octubre, el hijo de Catalina Pulido, Sasha de 28 años, falleció tras estar al menos tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Dávila Recoleta, por causas que no han sido reveladas.