Hace un mes, la presentadora de televisión, Catalina Pulido, sufrió la muerte de su hijo, Sasha von Knorring Pulido.

La actriz, el 30 de octubre pasado, anunció a través de sus redes sociales, el deceso del joven de 28 años, que se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de la Clínica Dávila de Recoleta.

Incluso, la figura de televisión había pedido donaciones de sangre para su hijo, que murió por causas no reveladas.

Así las cosas, Pulido, de forma emotiva, publicó una historia en Instagram dedicado a su difunto hijo, escribiendo las palabras “1 mes Sasha”, además de la imagen de él, con la canción “Dreams” de Fleetwood Mac.

El último mensaje de Catalina Pulido

En las primeras horas de este domingo, la intérprete escribió un sentido mensaje, relatando que aún no ha podido leer las tarjetas y el libro de condolencias, después del funeral de Sasha.

“Ofrezco disculpas por no responder a todos los mensajes, cartas, flores y maravillosa energía que nos han mandado”, expuso la actriz.

“No tengo aún el valor de hacerlo”, dijo.

“Soy valiente en muchas cosas, pero esta es la única que no he sabido afrontar valientemente… solo quiero agradecer a cada una de las personas por todo el cariño, la inconmensurable empatía y el amor que me han mandado. Disculpen por no responder cada mensaje, pero ocupo la energía en sobrevivir cada día”, expuso Pulido.

Recordemos que antes de los problemas de salud de su hijo, Catalina Pulido era parte del reality de Canal 13, Palabra de Honor, espacio televisivo que dejó tras la enfermedad de Sasha.