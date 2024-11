El productor Carlos Valencia desmiente los rumores de veto a la ganadora de Gran Hermano Chile 2, Michelle Carvalho, alegando que la ausencia de la brasileña en CHV se debe a la falta de acuerdo con su manager. Valencia asegura que la invitó a participar en "Pasapalabra" como ganadora y que estaría encantado de trabajar con ella nuevamente. Por su parte, Carvalho reveló en sus redes sociales una conversación donde su representante intentó negociar su presencia en el programa, pero no obtuvo respuesta.

Luego de que en redes sociales comenzarán a circular rumores sobre un supuesto veto a la ganadora de Gran Hermano Chile 2, Michelle Carvalho, por parte del productor Carlos Valencia, este salió al paso a desmentir tal información.

Fue el usuario @infama el que aseguró: “Tenemos información de que Carlos Valencia bloqueó a Michelle Carvalho de todos lados. La tiene vetada en CHV, a pesar de que ella fue la gran salvación de GH. Sin ella, el reality habría sido un fracaso”.

Consultado sobre ello, Valencia negó las declaraciones y reveló que la ausencia de la brasileña en el canal se debe a que no han podido llegar a acuerdo con su manager.

“Obviamente que eso no es verdad, tanto así, que el único programa que yo tengo hoy día es ‘Pasapalabra’ al aire y de hecho la invitamos, pero lamentablemente no llegamos a acuerdo económico con su manager“, declaró a Tiempo X.

A lo que agregó: “Queríamos que viniera a ‘Pasapalabra’ como la ganadora y si salen algunos otros programas en los que yo esté a cargo estoy feliz de llevarla de invitada”.

Sobre lo mismo afirmó que Michelle Carvalho: “No solo fue una gran participante, para la producción de nuestro programa, ella siempre fue un gran personaje porque siempre la remó para que el programa saliera a flote“, reconoció.

“Nos entregó un súper buen contenido, y estamos súper agradecidos de Michelle Carvalho y nos encantaría volver a trabajar con ella, hay que buscar el espacio“, concluyó Valencia.

La respuesta de Michelle Carvalho

Por su parte, la modelo brasileña se refirió a los rumores, y reveló en su canal de difusión que su representante intentó negociar su participación en Pasapalabra, pero no llegaron a acuerdo, pues le dejaron de contestar.

“Tengo que decir que esto que comenta Carlos Valencia no es real. Y como siempre, vengo con evidencia. Luego de esa conversación no nos respondieron absolutamente nada, por lo tanto, no hubo negociación“, escribió junto a la captura de una conversación por WhatsApp.