La cantante nacional María José Quintanilla, en su participación en el programa web de Pamela Díaz, Sin Editar, habría desclasificado su posible participación en el Festival de Viña 2025. A pesar de los rumores que la vinculaban a TVN para animar el matinal Buenos días a todos, el canal nacional negó esta información. Según reveló Díaz, Quintanilla estaba en negociaciones para presentarse en la Quinta Vergara, conversación que sostuvieron antes de iniciar las grabaciones. A pesar de esto, no se ha confirmado su participación en el evento, y el canal aún no ha anunciado la fecha en que se revelarán los artistas restantes para el festival.

Hace un mes la cantante nacional, María José Quintanilla, participó en el programa web de Pamela Díaz, Sin Editar, donde desentrañó parte de su carrera y vida personal. Sin embargo, tal como reveló ahora la animadora, la artista también habría desclasificado su participación en el Festival de Viña 2025.

Con la parrilla del certamen confirmada casi en su totalidad, esto pues solo restan dos artistas por confirmar, varios rumores han apuntado a la cantante de música ranchera, ya que pese a pertenecer al mismo canal a cargo de la emisión no ha sido anunciada para el evento.

Es más, incluso se rumoreo que Quintanilla había sido fichada por TVN para animar el matinal, Buenos días a todos, debido a su descontento con Mega, sin embargo, esto fue desmentido más tarde por el canal nacional.

Ahora, la animadora de Canal 13 salió al paso y aseguró que hasta el episodio de su programa web, la artista se encontraba en negociaciones para presentarse en la Quinta Vergara, conversación que sostuvieron antes de comenzar a grabar.

“Me tiene intrigada la situación, porque cuando le hice el Sin editar, le pregunté por el Festival de Viña, y tengo entendido que estaba casi lista con todos los planes“, reveló Pamela Díaz en “Hay que decirlo”, según recogió Página 7.

Sobre lo mismo, la animadora sumó: “No me dijo que estaba lista, pero me dijo que estaba negociando, y que estaba muy feliz en Mega”, aseguró a sus compañeros del panel, entre ellos Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que María José Quintanilla no estaría considerada en el Festival de Viña 2025, ni en programas satélite.

Cabe mencionar que la artista ha guardado total hermetismo respecto a estos rumores, a su vez que el canal aún no anuncia la fecha en que serán confirmados los cantantes restantes. Aun así, la venta de entradas para el evento comenzó hoy.