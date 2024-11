Esta semana se celebra el Día Mundial de la Televisión, un medio que a lo largo de los años ha reunido a chilenas y chilenos frente a la pantalla para disfrutar de las teleseries de la tarde, informarse a través de las noticias, alentar a la selección en los partidos de fútbol o seguir minuto a minuto eventos importantes y catástrofes.

En Chile la televisión abierta es el cuarto medio más consumido (64%), encontrándose detrás de las redes sociales (94%), los videos online (88%) y on demand (72%), según el estudio Mapa de la Televisión en Chile y Consumo de medios 2023, del Consejo Nacional de Televisión.

“La televisión abierta cada vez la ve menos gente. Tiene una población envejecida y entre los jóvenes no es tan vista. Por otro lado, tenemos formatos que se consumen a través de celulares, computadores, además de cientos de miles de plataformas. Entonces, sí ha cambiado el rol de la televisión y el modo de consumo, pero el que la televisión abierta esté en crisis no significa que esté muerta”, comentó Constanza Mujica, académica de la Facultad de Comunicaciones UC.

Y si bien las plataformas on demand cada vez tienen más suscriptores, la televisión abierta ha transmitido una serie de momentos históricos.

Aquí te compartimos 10 hitos de la televisión chilena, según Mujica.

1. Primera transmisión de televisión

En Chile se realizó la primera transmisión inalámbrica, años 31 después de la invención de la televisión, gracias a un grupo de investigadores de la Escuela de Electrónica de la Universidad Católica de Valparaíso, el 5 de octubre de 1957. “Yo creo que no podemos hablar de televisión chilena sin este primer momento”, comentó la especialista UC.

2. Mundial del 72

“La fiesta universal” que fue el mundial de 1972 en Chile provocó la masificación de la televisión, ya que se transmitieron los partidos en directo.

“Los aparatos llegaron a veinte mil en Santiago y Valparaíso, para que pudieran observarse las transmisiones realizadas desde los estadios del país”, aseguró la académica.

3. La primera Teletón

Las primeras 27 horas de amor se realizaron en el Teatro Casino Las

Vegas, hoy conocido como Teatro Teletón, el 8 de diciembre de 1978,

evento que marcó el inicio de una tradición que ha beneficiado a miles de personas.

“Fue un momento en que la televisión se convirtió en un punto de

encuentro que trascendió la pantalla. Es un proyecto nacido de la

televisión con efectos reales en el país. Sin contar que fue en plena dictadura, convirtiéndose en un momento que entregó sensación de comunión entre las personas”, destacó la especialista UC.

4. El final de “La Madrastra”

El 17 de septiembre de 1981, a las 20:00 horas, la mayoría de los

chilenos se paralizó para presenciar el último capítulo de la teleserie “La Madrastra” y, finalmente, descubrir quién había asesinado a Patricia.

Este episodio alcanzó un récord de 80 puntos de rating, un hito histórico en la televisión chilena. Si bien “no fue la primera telenovela chilena, marcó el inicio de la industria”, afirmó la académica y agregó: “Fue un fenómeno que trascendió la pantalla, permeó los diarios y creó una verdadera comunidad alrededor del televisor”.

5. La declaración de Matthei

“Parece que realmente ganó el No, al menos para mí, lo tengo bastante claro ya”, fue la declaración que Fernando Matthei, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, dio a los medios nacionales e internacionales, palabras que reconocieron el plebiscito del Sí y el No, que terminó con la dictadura de Augusto Pinochet.

“Uno podría pensar que este es un momento político, pero también cabe preguntarse qué habría sucedido si esta declaración no hubiera sido tan pública”, reflexionó la académica.

6. Protagonistas de la Fama

“Cara a cara” o “nominado por convivencia” comenzaron a ser frases

conocidas luego del éxito de “Protagonistas de la Fama”, el primer

reality show que se realizó en Chile.

Este programa ayudó a que a participantes como Álvaro Ballero, Catalina Bono, Óscar Garcés y Janis Pope, entre otros, saltaran al estrellato y marcó el inicio de la era de los realitys en el país.

7. La tragedia de Juan Fernández

El accidente del avión Casa 212 de la FACh, ocurrido en el archipiélago Juan Fernández, dejó en total 21 víctimas, entre ellas, miembros del equipo de TVN y el animador Felipe Camiroaga. Este trágico evento provocó un ambiente de duelo nacional y generó un intenso seguimiento televisivo del accidente y de las investigaciones posteriores.

“Las coberturas de desastres en este país las vemos todos. El estallido social lo vimos por la tele. El COVID-19 nos dejó encerrados, pegados a la televisión. La televisión nos sigue uniendo para los momentos de crisis”, agregó la académica.

8. La caída de las Torres Gemelas

Otro momento histórico en el que la televisión jugó un papel crucial fue el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Este suceso marcó al mundo entero, incluido a Chile, ya que “significó ver un cambio de era en vivo y en directo”, aseguró Mujica.

9. El fenómeno de “Las mil y una noche”

La historia de Onur y Sherezade capturó el interés de muchos chilenos, convirtiéndose en la puerta de entrada para las producciones turcas en la televisión nacional, reconocidas por sus romances y dramas.

“Esta teleserie vino a calentar la pantalla de un canal que prácticamente no tenía rating y, gracias a ́Las mil y una noches’, Mega comenzó a tener una audiencia fuerte y estable que impulsó su crecimiento posterior. Además, el fenómeno de las telenovelas turcas en América Latina comenzó aquí, ya que Chile fue el primer país en emitirlas”, señaló la académica.

10. Festival de viña

Un clásico de la televisión chilena es sin duda el Festival de Viña del Mar, que en sus 63 años de historia ha entregado momentos inolvidables, desde la icónica frase del Puma Rodríguez: “A veces hay que escuchar la voz del pueblo”, hasta la actuación de una joven Shakira en la competencia internacional de 1993, con tan solo 16 años.

Más recientemente, el controvertido show de Maroon 5 que quedó en la memoria colectiva por la mala actitud de su vocalista, quien fue bautizado como “El mañas”.