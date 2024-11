La representante chilena, Emilia Dides, captó la atención en la gala preliminar del Miss Universo 2024 con un traje típico inspirado en el programa de televisión "Sábado Gigante", generando críticas por su elección creativa. A pesar de las opiniones divididas, la exrepresentante Daniela Nicolás salió en su defensa, resaltando que la originalidad y la creatividad son elementos importantes en este desfile que no tiene puntaje. La ceremonia final del certamen se transmitirá este sábado a partir de las 21:30 horas de Chile.

La noche de este jueves se llevó a cabo la gala preliminar del Miss Universo 2024, donde la representante chilena, Emilia Dides, se lució en el desfile de trajes de baño, de noche y traje típico.

Esta ceremonia suele ser una de las más esperadas por el público, pues las candidatas sacan a relucir toda su creatividad.

Aunque lo más usual es que las participantes vistan atuendos relacionados con símbolos típicos de su país, como fue el caso de representante mexicana, quien llevó un atuendo inspirado en el calendario Maya.

Sin embargo, la chilena se robó las miradas por su extravagante elección, pues usó el programa de televisión, Sábado Gigante, como su referente para el traje.

Por ello, Emilia Dides salió en pantalla usando una falda con rostros de muchas mujeres, además de la mítica ruleta de premios que usaba el programa de concursos animado de Don Francisco.

Esto le valió una serie de críticas de los televidentes, quienes cuestionaron su elección y la calidad de la confección.

No obstante, solo minutos más tarde de hacer su paso por el desfile, Daniela Nicolás, la exrepresentante del país en el mismo concurso de la edición 2020, salió en defensa de Emilia Dides.

A través de un video cargado a la página, la periodista apuntó a que el objetivo de este atuendo es explorar la creatividad.

“Relájense, porque el traje típico no tiene puntaje, lo que se ve aquí es el show. Si bien es parte del Miss Universo, no tiene puntaje”, aclaró de entrada según recogió Página 7.

A lo que sumó: “No pregunten qué pasó con el traje de Emilia, porque eso es subjetivo, les puede gustar o no. Lo último que podemos hacer en este minuto, es empezar a escribir en todas partes críticas del traje, porque eso al final nos resta”, aseguró al mismo tiempo que llamó a seguir apoyando a la candidata chilena.

Por ello, agregó en defensa de la cantante: “Puede que no haya sido del gusto de todos. Uno con el concepto de traje típico, se imagina a la Pincoya, un traje de huasa, etc., pero la gracia del Miss Universo, es que uno puede jugar con el tema, y ser más creativa, sobre todo porque no tiene puntaje”, concluyó.

Cabe mencionar que la ceremonia final será emitida este sábado a través de Telemundo en Youtube, en Televisa, TV Azteka y Roku TV en televisión pagada y a través de CHV en televisión abierta. La ceremonia comenzaría a eso de las 21:30 horas de Chile.