Chile se lucirá en el Miss Universo 2024 con doble presencia: la representante nacional Emilia Dides competirá en el certamen, mientras que el ex The Voice, Nico Ruiz, amenizará la sección "Last Look" con una de sus nuevas canciones producidas por Emilio Estefan. El cantante chileno, radicado entre México y Estados Unidos, se mostró emocionado por esta oportunidad de internacionalizar su carrera, destacando la importancia de representar a Chile junto a Dides. La presentación de ambos podrá ser vista este sábado a las 21:30 horas a través de Telemundo en YouTube y en la televisión abierta de TV Azteca, Televisa y Roku TV.