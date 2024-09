El periodista Roberto Cox reveló en el programa online "Sin retoque" que, a sus 41 años, no considera la paternidad como una prioridad en su vida, destacando que "valora mucho la libertad que tiene y no desea comprometerla con las responsabilidades de ser padre en el corto plazo". Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de ser padre en un futuro más lejano.

Roberto Cox respondió una serie de preguntas personales en el programa online llamado “Sin retoque”, donde conversó con Camila Campos.

Una de las consultas tuvo relación con si, a sus 41 años, ha pensado en la opción de convertirse en padre en el mediano plazo.

Roberto Cox y la paternidad

En este sentido, el periodista fue bastante sincero, asegurando que aquello no está dentro de sus prioridades.

“No es algo que quite el sueño (…) No me gustaría ser papá, valoro mucho la libertad que tengo”, expuso sin reparos.

“O sea, no dependo de nadie, nadie depende de mí, nadie me despierta a las 3 de la mañana llorando y cuando me quiero ir de vacaciones, me voy donde quiero”, aseguró.

No obstante, el comunicador no se cerró a la paternidad en un largo plazo: “ahora, no es un para siempre”.

Hay que señalar que el periodista estuvo en la pasada cobertura de Chilevisión a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Asimismo, durante las últimas semanas regresó a la animación del matinal Contigo en la Mañana, con Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.