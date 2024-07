En una entrevista con Eva Gómez, Roberto Cox recordó lo que fue su impasse con Naya Fácil, creadora de contenido en Internet. El actual rostro de Chilevisión aseguró que, en ese entonces, incluso recibió amenazas de parte de seguidores de la joven.

La situación se dio en mayo pasado, cuando la muchacha comunicó en sus redes sociales que había sido víctima de una encerrona, publicando varias ‘historias’ posteriores al momento en su cuenta de Instagram.

Al día siguiente, en el matinal Contigo en la Mañana, Cox criticó lo efectuado por la actual Reina del Festival de Viña del Mar.

“Es su forma de pedir ayuda, pero llama mucho la atención. Me sorprende esa necesidad constante de estar exponiendo. Entiendo que es la pega de ella, pero me sorprende que sea una situación tan límite”, sostuvo.

Luego de unas horas, el comentario tuvo respuesta de parte de la joven, quien aseveró: “¿O eres clasista o eres machista, cuál término te queda mejor?”.

En el reciente capítulo, en radio Agricultura, Roberto Cox recordó aquel hecho, refrendando que mantiene su análisis.

“Me parece insólito, que en el mundo de hoy alguien se tome el tiempo de agarrar su celular, para grabar una historia, en un momento tan violento y tan límite. Yo lo último que se me pasaría por la cabeza sería agarrar el celular para subir una historia”, expuso.

Asimismo, el periodista declaró que fueron varios los mensajes de odio que recibió en sus redes sociales personales.

“Ella sube una historia, donde dice que mi comentario fue clasista y machista. Entonces, acto seguidores, van a mi cuenta de Instagram y me empiezan a decir de todo. A mí no me gusta entrar en esas polémicas, las encuentro absurdas”, expresó.

“El comentario no fue ni machista ni clasista, el comentario lo habría hecho siendo Naya Fácil o no. Vivas en el barrio más pobre o rico, habría dicho lo mismo, si hubiese sido un hombre o una mujer”, señaló.

Por último, Cox dejó entrever que seguidores de la joven incluso lo amenazaron con ‘funarlo’ en sus eventos como Dj.

“Ella, teniendo tantos seguidores y siendo ellos como un ejército de seguidores, bien fieles a ella; que tú tan gratuitamente tildes a alguien de machista o clasista, puedes generar una ola de agresividad y violencia, en ese caso hacía mí, insospechada. Hubo mensajes muy violentos hacia mí, gente que me mandaba inbox con amenazas”, detalló.

“Hay que ser responsables de las acusaciones que haces, sobre todo cuando tienes tantos seguidores”, concluyó.