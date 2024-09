Hace una semana, Karen Doggenweiler fue confirmada como animadora de Viña 2025, luego que Mega adquiriera los derechos de televisación por los próximos tres años.

Lo cierto es que, por ahora, falta conocer quién será el animador que acompañará a Karen en el escenario de la Quinta Vergara, para lo cual se barajan varios nombres.

Este martes la periodista Cecilia Gutiérrez, en su programa Bombastic, apuntó a que ya habría un comunicador escogido, el cual se encuentra vigente en televisión abierta.

¿Martín Cárcamo a Viña 2025?

De acuerdo a la periodista, éste sería Martín Cárcamo, quien actualmente está ligado a Canal 13.

“A mí me dicen que Martín (Cárcamo) ya tiene una patita adentro. A mí me tienen medio controlada y no puedo decir tanto en el canal (Canl 13)”, expuso en conversación con Manu González.

“La primera semana de agosto, cuando debutamos con el programa (Hay que decirlo), ahí yo dije Martín, pero ya después me dijeron que no insistiera”, añadió.

De hecho, ambos se la jugaron con las fechas en que se producirían más anuncios relacionados al Festival de Viña del Mar.

“El contrato de Martín Cárcamo caduca el próximo 20 de noviembre, yo tengo que el próximo 18 de noviembre se va a anunciar parte de la parrilla programática del Festival, y el día 22, con animador y animadora, se dará a conocer la los humoristas”, indicó González.

Hay que señalar que, por ahora, no ha existido ninguna confirmación de Mega al respecto.