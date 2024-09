El argentino Maxi Ferres, conocido por su participación en el reality "Doble Tentación", reveló en una conversación con BioBioChile que no descarta volver a participar en un encierro televisivo. Ferres expresó su preferencia por competencias físicas sobre conflictos en este tipo de programas, y mencionó que estaría dispuesto a regresar a un reality si se le presenta una oferta interesante, dejando abierta la posibilidad de un retorno a la televisión.

Fue en 2017 que el modelo argentino Maxi Ferres hizo su debut en el reality de Mega, Doble Tentación, lugar donde conoció a su actual pareja Silvina Varas.

Y aunque desde entonces ha tenido apariciones esporádicas en televisión, como su más reciente participación en Top Chef VIP, el trasandino reveló que no le ha cerrado la puerta por completo a los encierros.

Así lo evidenció en conversación con BioBioChile: “Ofertas llegan, siempre llegan. Hace poco estuve en Top Chef, la verdad que lo disfruté mucho. Si bien no era un reality (de encierro), volvíamos a la casa y todo, pero se grababa todos los días”, comenzó diciendo.

“Pensar en un reality nuevo con encierro sería… una experiencia nueva. Ahora estoy en pareja, tendría que hablar con ella, hablarlo conmigo mismo. Hoy estoy alejado de todo eso, estoy con mis marcas, con mis trabajos, con proyectos de deportes, pero si se da… estoy abierto a todo lo que salga, y a todo lo que se pueda llegar a dar“, confesó.

Sobre lo mismo, Maxi Ferres, aseguró que le acomodaría más ingresar a un encierro que implique competencias físicas y no tanto de “pelea o cahuín”.

“Hoy hay bastantes y varios apuntan para ese lado. El tema, lo que no me gusta mucho, es lo de la funa. Ahora todos te funan por todo (risas). Entonces es muy complicado arriesgarse y salir manchado por algo. Porque por ahí hay una pelea, o por algo que te dicen, que es algo bastante normal en un reality”, admitió.

“Pero no estoy cerrado a nada”, aseguró a BioBioChile. “Si llegara a salir bien, me gustan más del tipo de competencia, es más entretenido eso a que se apunte a la pelea o el cahuín, o esas cosas. No soy así tampoco y siempre lo demostré. Si es algo de ese estilo, capaz que tenemos a Max de vuelta”, dejó entrever el trasandino sin cerrar la posibilidad a ingresar nuevamente a un reality.