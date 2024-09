El nombre de Angélica Sepúlveda comenzó a dar vuelta en redes sociales durante la jornada de este domingo, luego que Chilevisión confirmara que abandonó el encierro de Gran Hermano.

Por este motivo, la señal televisiva avisó por sus redes que se paralizó la votación de los integrantes de la placa, conformada por Sepúlveda, Camila Andrade, Felipe Thompson, Pedro Astorga y Waldo Villarroel.

Durante los primeros minutos de la transmisión de este domingo, se mostró una imagen de Angélica parada frente a una cámara, donde dio la explicación de por qué renuncia al programa.

Angélica y los motivos de su salida de Gran Hermano

“Lo que tengo que decir es para el público. Bueno, les quiero contar que tomé una decisión muy, muy difícil. Las razones de esta decisión es, primero, tengo una lesión en la rodilla que me tiene con mucho dolor, que me impide entrenar, me impide hacer las pruebas. Para mí es primordial la competencia física”, comenzó diciendo la “fierecilla”.

Pero esta no fue la única razón, ya que agregó que “tampoco voy a ser tan falsa en decir que es solo la lesión. Mi desánimo aumentó en el momento que Manuel fue salvado a través de ese llamado telefónico”.

Lo anterior, porque Manuel, Angélica y Chama fueron pasados automáticamente a placa como sanción tras una fuerte discusión por hongos en la comida.

Primero, Chama, a quien no le pareció la sanción, abandonó el encierro. Luego, por medio del juego del teléfono rojo, Manuel fue salvado de la placa, quedando sólo Angélica, quien se negó a realizar la prueba de salvación.

“Aquí me vi expuesta, con este caballero (Manuel), donde Gran Hermano nos sancionó a los tres, que fue Alexandra, Manuel y yo. Alexandra renunció, porque no estuvo de acuerdo con esa sanción y Manuel se pudo salvar, entonces, la única sancionada en ese caso era yo”, continuó Angélica.

Finalmente, indicó que “ahí también hubo un desánimo y he decidido dar un paso al costado”.

Angélica y su salida

Tras avisar a las cámaras, Angélica se dirigió al confesionario para informar al Gran Hermano y luego a algunos de sus compañeros.

Antes de irse tuvo un encontrón con Waldo, a quien le dijo que la palabra huaso “te queda grande”, mientras que solicitó que la única persona que la podía acompañar a la salida era Linda.

También enfatizó en que “no es un adiós, es un hasta pronto”. Mientras se iba, Michelle y Angélica se gritaban entre risas.