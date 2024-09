Don Francisco, Mario Kreutzberger, reveló en el podcast El Decálogo del Éxito detalles sobre el final de Sábado Gigante en 2015, mencionando un desaire de la producción al no permitirle salir del estudio en una carreta como había propuesto.

Mario Kreutzberger, Don Francisco, estuvo invitado al pasado capítulo del podcast El Decálogo del Éxito, en donde repasó varios episodios ligados a su carrera en televisión.

En este sentido, un apartado especialmente curioso tuvo relación con el final de Sábado Gigante en 2015, en donde el comunicador aseguró que recibió un desaire de parte de la producción.

De acuerdo a lo que contó el animador, en ese entonces había propuesto que el programa, llevado a cabo por Univisión en Estados Unidos, terminara con él saliendo del estudio en una carreta.

No obstante, recordó, recibió un rotundo ‘no’ de parte de la estación. Ante esto, él mismo comentó que “ellos se equivocaron”.

“Yo proponía que cuando terminara Sábado Gigante yo me fuera en una carreta igual que la de El Violinista en el Tejado, en que el hombre se tiene que ir de su pueblo Anatevka, con toda su familia caminando al lado”, indicó.

“Pensaba llenar la carreta con todos mis recuerdos, con todos mis trajes, con mis cosas”, agregó.

En ese entonces, reveló, pensó en otra alternativa para darle un cierre al programa, pero también se la negaron.

“No me lo permitieron, entonces yo les propuse salir en una micro colombiana, que hay una en Miami, tampoco me lo permitieron. Me trajeron un bus moderno (…) Perdonen, se equivocaron. Se lo digo a todos ustedes”, señaló.

“Es un simbolismo. Se acabó Anatveska, se acabó Sábado Gigante. Ahí vivimos en ese lugar 53 años, fuimos felices”, cerró.

Hay que señalar que Don Francisco se radicó definitivamente en Chile hace algunos años. De hecho, vendió la mansión en donde vivió en Miami por más de 20 años.