Faloon Larraguibel estuvo invitada al pasado capítulo de Podemos Hablar, donde habló de diversos temas con Julio César Rodríguez. Entre ellos, de su pasada relación con Karol Lucero.

En este sentido, el animador le consultó a la modelo sobre declaraciones que ella realizó en el reality Ganar o Servir, respecto a Lucero, en donde aseguró que fue “hostigada” por el comunicador cuando iniciaba su relación con Jean Paul Pineda.

Sobre lo anterior, según detalla Página 7, Faloon aseguró que, años atrás, Lucero la acusó de haberle robado dinero en su departamento.

“Supuestamente, él quería cobrar un dinero que yo le debía. Él llama al Paul y le dice: ‘Oye, sabes que yo tengo que hablar contigo, porque Faloon ingresó a mi departamento y me robó dinero"”, expuso.

“Dice: ‘Yo tengo cámaras, tengo los videos de que Faloon ingresa al departamento y me roba esto’, y yo ¿qué?. Jean Paul le dice ‘mándame los videos y yo te pago, no hay ningún problema"”, agregó.

Sin embargo, la propia modelo sostuvo que, finalmente, Lucero no insistió con el tema, por lo que tampoco se reunió con JP Pineda.

“Nunca se juntaron, nunca lo llamó, no le mandó videos ni nada (…) Podría decir tantas cosas, no porque sean más graves, sino porque si pudiese hablar, quizás no se casaría”, concluyó.

Hay que señalar que, tras su salida del reality de Canal 13, Larraguibel ingresó al mundo del contenido exclusivo para adultos, uniéndose al sitio Onfayer.

“Las fotos que he hecho son súper profesionales, que sea bonito, que no sea llegar y sacarse fotos. Llevo mi equipo de maquillaje y peluquería”, indicó en el programa Hay que decirlo.

“Son bien bonitas y cuidadas las fotos, algunas muy sensuales. Yo no todas las imágenes las muestro en mis redes sociales”, añadió.