En el reciente documental de Netflix sobre la cantante chilena Mon Laferte, la artista reveló haber sufrido acoso durante su participación en el programa "Rojo, fama contra fama" a manos de Jaime Román, quien trabajaba en el programa y habría ejercido violencia contra ella por cinco años. Tras el estreno del documental, el animador Rafael Araneda expresó sorpresa ante las denuncias, mientras que el exintegrante de Rojo, Nelson Mauricio Pacheco, mencionó que no era consciente de la situación debido a que Román no trabajaba directamente con ellos. Pacheco también señaló la falta de apoyo psicológico en el programa y cuestionó la falta de conocimiento de Araneda sobre el tema, afirmando que este último estaba plenamente informado de lo que sucedía.

En el documental recientemente estrenado en Netflix que tiene como protagonista a la cantante nacional Mon Laferte, “Mon Laferte, te amo”, la artista reveló que sufrió acoso durante su paso por el extinto programa de talentos “Rojo, fama contra fama”.

Se trata precisamente de Jaime Román, quien trabajaba en el programa y que habría ejercido este tipo de violencia contra la cantante por cinco años, según relató en la producción.

Tras el estreno del documental, el animador Rafael Araneda concedió una entrevista en Podemos Hablar donde aseguró: “Yo nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando. Me sorprendí cuando sale a la luz toda la trama en torno a Jaime y las denuncias que se hicieron”.

“Creo que nadie lo supo, pero si ella fue acosada, se sintió mal, yo no soy nadie para desconocer ese dolor (…) yo insisto, para mí todo fue una sorpresa. Dime huevón, dime pelotudo, dime lo que quieras, pero para mí fue una sorpresa”, aseguró el “Tío Conductor” al respecto.

Sin embargo, quien no creyó en las palabras de Rafael Araneda fue otro exintegrante de Rojo, Nelson Mauricio Pacheco, bailarín que compartió con Mon Laferte durante la competencia.

El reinventado modelo fue consultado al respecto en el podcast “Dirrty Pop“, donde afirmó: “Cuando ellos (los cantantes) empezaron a hacer sus discos al año tres empecé a ver a este personaje, Jaime Roman, con ello generalmente (…) porque era el productor musical del sello que hacía los discos para Rojo“.

“Ahí también entiendo a mis compañeros que digan ‘nunca caché el tema’. Obviamente, no pongo en duda lo que dice la Mon (…) pero nunca me di cuenta, por eso, porque Jaime Román no trabajaba directamente con nosotros”, agregó.

El ex Rojo también se refirió a las palabras de Laferte, quien afirmó en el documental que no hicieron nada al respecto cuando ella reportó el acoso.

“Me siento reflejado (…) no se me daba ningún apoyo psicológico o más de alguna vez cuando me sacaban del programa, siempre tenía que ver con que me vieron con alguien, besándome con un chico, al final no había apoyo a nuestra estabilidad psicológica”, dijo el exbailarín.

Pero ante el desconocimiento de Rafael Araneda sobre el tema, Nelson aseguró: “Eso si me parece raro. Es más, ahí como que podría decir que no le creo mucho“.

“Yo que estaba compitiendo en el programa no tenía por qué saber los problemas que estaban ocurriendo, es más, se nos privaba de lo que realmente estaba ocurriendo (…) pero Rafael estaba 100% ahí en lo que pasaba. Él no era el animador y ya, él sabía todo. Lo que yo veía es que él tenía el mismo poder que el director“, aseguró Nelson “Mauri”.