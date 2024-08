El icónico presentador de Rojo: Fama contra Fama de TVN, Rafael Araneda, se pronunció luego de las acusaciones de acoso que Mon Laferte hizo contra el productor Jaime Román. En el programa Podemos Hablar de Chilevisión, Araneda expresó sorpresa ante las revelaciones de Monserrat Bustamante y afirmó que Román no solo estaba involucrado en los derechos de las canciones de Rojo, sino también en el canal TVN. A pesar de no haber sospechado de estos hechos, Araneda reconoció la gravedad de la situación y manifestó que para él todo fue una sorpresa, destacando el impacto y la reflexión que le generaron las denuncias.

El comunicador Rafael Araneda, histórico presentador del programa de talentos de TVN, Rojo: Fama contra Fama, habló tras las acusaciones de Mon Laferte por acoso que habría cometido el productor, Jaime Román.

En su documental Mon Laferte, te amo, la cantante nacional se refirió a este tema, donde dijo que no recibió ayuda tras realizar las primeras denuncias.

“Era horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. Estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso fue lo peor que me pasó en Rojo… Inocentemente, fui y hablé con el director del programa”, relató en su documental de Netflix.

Mon agregó que “por primera vez les dije: estoy teniendo acoso de parte de Jaime Román… Me dijeron: sí, te vamos a ayudar… Y no, no pasó absolutamente nada”.

Rafael Araneda y testimonio de Mon Laferte

En el programa de Chilevisión, Podemos Hablar, Rafael Araneda, quien estuvo a cargo de la conducción del programa hasta 2002, habló con Julio César Rodríguez sobre las acusaciones de Monserrat Bustamante.

“Yo nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando”, comenzó diciendo sobre este tema el animador radicado en Miami, quien añadió “Me sorprendí cuando sale a la luz toda la trama en torno a Jaime y las denuncias que se hicieron”.

Incluso, le dijo a Julio “tú también formaste parte de Rojo y creo tampoco sospechaste de algo así”, a lo que el conductor de PH respondió “no”.

De hecho, Rafael añadió que Román no solo participaba en lo que eran los derechos de las canciones que se utilizaban en el programa, sino en el canal (TVN).

“Creo que nadie lo supo, pero si ella fue acosada, se sintió mal, yo no soy nadie para desconocer ese dolor (…) es muy grave, muy grave, pero de verdad”, indicó Araneda en la conversación.

Consultado si con el tiempo ha sabido de otros casos que tuvieran relación con Jaime Román, Rafael manifestó que “yo insisto, para mí todo fue una sorpresa. Dime huevón, dime pelotudo, dime lo que quieras, pero para mí fue una sorpresa”.

Rafael también enfatizó en cómo fue enterarse de la denuncia, y dijo que “te impacta, te duele, te cuestiona el cómo uno pudo hacer algo”.