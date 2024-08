Durante el pasado lunes, Claudio Bravo anunció su retiro definitivo del fútbol, tras más de 2 décadas de carrera y dos títulos con la Selección Chilena.

La situación evidentemente ha generado pesar en el mundo del fútbol en Chile, ya que para muchos Bravo es considerado el mejor portero nacional de la historia.

Alguien que hizo un especial reconocimiento en TV fue Rodrigo Sepúlveda, periodista de Mega.

De acuerdo a lo que publicó Página 7, el comunicador se emocionó al hablar del futbolista nacional.

“No sé a ustedes, pero a mí me dio pena, me dio tristeza, me dio nostalgia, cuando me entero de que Claudio Bravo se retira del fútbol”, indicó.

“De verdad es que sentí un dolor, sentí que estamos perdiendo algo muy importante para la historia del deporte chileno”, agregó.

Regalo de Claudio Bravo a Rodrigo Sepúlveda

Sin ir más lejos, el comentarista deportivo reveló que, la pasada jornada, recibió un regalo de parte de Bravo.

“Miren lo que me mandó Claudio Bravo, sus guantes con su firma, esto para mí tiene un valor tremendo”, comentó.

“Esto llegó anoche a mi casa, esto para mí tiene un grado de emotividad tremenda, los voy a atesorar para siempre, hasta cuando me vaya”, concluyó.