La jugadora de Gran Hermano 2, Carlyn Romero, volvió a causar indignación en el público luego de la prueba de salvación realizada en vivo durante la noche de este jueves.

Luego de que resultara una de las placas más extensas del programa, “Big” decidió salvar a tres participantes, uno elegido por el líder de la semana, otro por un llamado del teléfono rojo y el de la prueba física.

Para este último, el programa trajo de regreso una recordada prueba de la primera edición del reality, donde triunfó Scarlette Gálvez, una de las finalistas del programa.

Se trata de la prueba de equilibrio donde deben mantener estable una pelota en un carril frente a ellos, manteniendo el balance solo con las piernas. Y es precisamente esta la regla primordial que rompió Carlyn.

Esto, pues cuando se disputaba el beneficio con Iván Cabrera se sostuvo brevemente por la cuerda dispuesta sobre su cabeza para subirse a la estructura.

El momento pasó en vivo y aunque varios televidentes lo notaron, la producción y la animadora de la prueba, Emilia Daiber, pasaron por alto la situación, lo que causó indignación, puesto que en la prueba de salvación de la semana pasada, Romero también hizo trampa y ganó el desafío.

LA CARLYN SE AFIRMO DE LA CUERDA AHORA LE VAN A PERDONAR TODO????????? #GranhermanoCHV pic.twitter.com/kKbU38eerG — Conny🌸 (@hunnightt) August 16, 2024

Pero la trampa de Carlyn en Gran Hermano no solo fue evidente entre los televidentes, sino que también para su compañero, Iván Cabrera, quien conversó con los demás jugadores del momento, donde criticó que no reconociera su error.

“Digamos que se soltaron”, comenzó diciendo sobre la prueba de la semana pasada, para agregar: “Pero ahora una segunda vez… tienes que ser justo y decir ‘sabes que lo toqué’. Y ese gesto hubiese sido admirable y respetable”.

Quien también arremetió fue Michelle Carvalho, quien criticó a la producción: “Producción lo permite, porque no pararon, (no dijeron) ‘Carlyn baja, Carlyn descalificada’, no dijeron nada”.

Cabe mencionar que poco después de afirmarse en la cuerda, Carlyn perdió totalmente el equilibrio y terminó tocando la estructura que balanceaba la pelota, por lo que perdió la prueba de salvación.