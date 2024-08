Varios han sido los rumores en torno a Karen Doggenweiler y su anuncio como futura animadora de Viña 2025, el cual se habría retrasado.

“De acuerdo a las bases de la licitación, el anuncio oficial de los animadores se debería hacer la próxima semana, pero importantes fuentes al interior de Mega, señalan que eso no va a suceder”, indicó la periodista Cecilia Gutiérrez la semana pasada.

Quien se refirió el tema el pasado miércoles fue Julio César Rodríguez, que fustigó al canal privado.

En su podcast llamado Seré weon, el animador dio un espaldarazo a su colega, instando a Mega a ratificarla como presentadora de Viña y evitar suspicacias.

“Son demasiados días de Marco sin hablar. No puede mandar un Twitter hoy día. O sea, aquí la gran perjudicada siempre es Karen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la gran perjudicada de la política de Marco es Karen?”, indicó el también animador de Podría ser peor en Radio Bío Bío.

Julio César Rodríguez por situación de Karen Doggenweiler

“¿Por qué no la oficializa Mega con el Festival de Viña? ¿Por qué se demora tanto? ¿Qué está esperando, buscar en partner, contratar a Rafa Areneda? No sé qué es lo que está esperando. Pero a Karen hay que darle seguridades”, agregó.

Por último, Rodríguez recordó las veces que Doggenweiler fue criticada debido a temas de corte político.

“Y una vez más se ve perjudicada. Ya con Maduro a Karen le daban por las redes sociales. Ahora con que Alberto Fernández es amigo de MEO. Están subiendo fotos de la hija de Karen con Marco y Alberto Fernández en una selfie”, expuso.

“¿Todo eso a quién perjudica? A Karen. Y yo como estoy defendiendo a Karen, entonces quiero decir que no la perjudiquen más. Y no sé por qué Mega no anuncia a Karen en la animación de Viña. No sigan dilatando esto que también genera un clima de incertidumbre que no es necesario”, concluyó.