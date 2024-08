La oriunda de Chiloé, Jennifer Galvarini, quien se hizo conocida por su nombre en redes sociales, Pincoya, tuvo un exitoso paso por Gran Hermano de CHV, gloria que buscaría repetir en el nuevo reality de Canal 13.

Hace algunas semanas el mencionado canal abrió su casting masivo a través de redes sociales, donde recibieron los videos de más de 7 mil postulantes. No obstante, lo que causó gran sorpresa fue que la finalista de GH1 también envió su registro.

Así lo evidenció la estación televisiva a través de un comunicado donde destacaron que entre los postulantes de todo el mundo, estaban, no solo “Pincoya sin glamour”, sino que además el creador de contenido, Diego “Pánico”.

Cabe mencionar que la ex Gran Hermano no se ha referido a su postulación en sus redes sociales, no obstante, replicó uno de los registros en su cuenta de Instagram.

El nuevo reality de Canal 13

Por su parte, entre los detalles revelados por el canal sobre el nuevo encierro, explican que este se desarrolla bajo la premisa de integrar a personas “rebeldes, irreverentes y que les carga seguir instrucciones y la autoridad”.

No obstante, Francisco Halzinki, conocido como el “Experto en reality”, afirmó que la nueva apuesta de Canal 13 será como una nueva versión de lo que fue Pelotón de TVN.

A través de sus redes, señaló: “A diferencia de los anteriores se centrará en el año actual, dejando el formato de época de lado, así como el concepto de “campo”. A la vez será un reality de convivencia y de competencias extremas, donde todos convivirán en un mismo espacio (sin mundos) y competirán en diferentes pruebas“, aseguró.