El exfutbolista y jugador de Gran Hermano, Íñigo López (23) presentó su renuncia al programa solo tres semanas de su ingreso, así lo reveló el canal en el episodio emitido la noche de este lunes.

Sin embargo, lo que causó gran controversia fueron sus razones para pedir su salida del espacio.

El concursante se sinceró con “Big” en el confesionario, donde le señaló que uno de sus motivos era que no ha podido encontrar el amor dentro del reality.

“(Estoy) Mal, no aguanto más aquí simplemente y con la dinámica que hay, con las personas que hay, como yo me puedo desenvolver, no aguanto más”, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “Quiero ver al Everton, quiero ir al estadio, quiero salir con mis amigos, ya no aguanto más estar aquí”, confesó.

Pero su desahogo no quedó ahí y añadió: “Estoy desanimado (…) ya no tengo ganas ni de pelear. Y por ejemplo, también, no hay alguna mujer que tampoco pueda hacer algo“.

“No es estar con alguien, es sentirme deseado por alguien, por último que me miren, que cuando me pongo bonito alguien me diga que me veo fachero“, se sinceró.

“Estoy saturado. Si no fuera por la Linda ya habría saltado la reja”, reconoció Íñigo a Gran Hermano. “Yo venía aquí a involucrarme sentimentalmente, yo venía a eso (…) yo venía a hacer feliz a alguien”, añadió sobre sus argumentos.

El registro cargado por el canal a sus redes sociales se llenó de críticas al jugador por sus razones para dejar el programa: “Él creía que entraba a Gran Tinder”; “¿Qué onda? ¿Es lo único que le importa? No puede ser tan básico”; “Este creía que venía a Amor Ciego o qué?”, le dijeron algunos televidentes.

Tras ello, como es propio del programa, se le señaló al exfutbolista que deberá confirmar su decisión en 24 horas, es decir, en el capítulo de esta noche del reality.