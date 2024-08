El escritor chileno Benjamín Labatut fue el invitado de este mes en el videocast de libros de la actriz Natalie Portman, titulado Natalie’s Book Club.

En el programa, que la estadounidense realiza en formato telemático con diversos autores, ambos hablaron del último lanzamiento del escritor, “Maniac”, novela que este año debutó en estanterías locales.

“Me siento muy afortunada de poder hablar con Benjamin Labatut, autor de ‘The Maniac’ (nombre del libro en su traducción al inglés) y una de las mentes más extraordinarias que he encontrado”, comentó Portman en su show de libros.

“Fue una alegría hablar de la historia de Von Neumann, las contradicciones dentro de nuestras propias vidas, la falibilidad de la IA, y cómo usa las historias de la ciencia para hablar de espiritualidad y de lo desconocido”, se lee en la descripción de la entrevista, ya disponible en redes sociales.

Natalie Portman con Benjamín Labatut

Esta, sin embargo, no es la primera vez que la actriz se refiere a la obra del chileno. Este año, en una cápsula patrocinada por de la marca Dior, donde es embajadora, Portman ya había recomendado un libro de Labatut, y nada menos que desde la Biblioteca Nacional de Francia, en París.

En el marco del programa “Dior Book Tote Club”, Portman dedicó elogios a “Un verdor terrible”, el bestseller del 2020 que cautivó lectores en todo el mundo, desde Barack Obama hasta los más connotados críticos literarios.

“Es uno de los libros más milagrosos que he leído. Entrelaza la ciencia y las matemáticas. Son biografías de personas que descubrieron cosas increíbles y su pasión, que incluso llega a la locura y la obsesión en la búsqueda”, dijo entonces Natalie Portman sobre el libro de relatos de Benjamín Labatut.

Semanas atrás, “Un verdor terrible” (o “When we ceased to understand the world”, según su título en inglés) fue distinguido por el diario The New York Times como uno de los 100 mejores libros del siglo 21, ocupando el escalón 83.