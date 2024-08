Francisco ‘Pancho’ Melo fue parte del elenco de la exitosa teleserie El Circo de las Montini (2002), en donde interpretó al trapecista David Valenti.

A 22 años de aquella producción de TVN, el actor tuvo un real arranque de sinceridad durante un podcast, al asegurar que la intro (presentación de la ficción) era “mala”.

Se trató de una pieza audiovisual bastante abstracta, la cual estaba acompañada por la canción llamada En el camino, de Víctor Flores.

En su particular estilo, el actor sostuvo que la obra del canal estatal en sí fue “buena”, aunque lo demás “estaba al debe”.

“Este es bien raro. Este quedó al debe, la teleserie fue bien buena, pero esto (intro de la teleserie) está al debe. Alfredo (Castro) debe estar feliz con esta huevada (sic)”, indicó entre risas.

“Está bien reguleque este. Yo lo encuentro bien feo, no me gusta nada. Menos mal nadie se acuerda, gracias a dios. No, no funciona”, agregó.

Reacción de Pancho Melo

Sobre el final, el interprete dejó entrever que no entendió el concepto asociado a aquella pieza audiovisual.

“Seamos honestos, hagamos una crítica constructiva, es malo, pero viendo en perspectiva hoy en día, es un muy mal clip, no tiene nada que ver porque son como robots. Es raro huevón (sic)”, cerró.

Hay que señalar que, en su año de estreno, El Circo de las Montini tuvo una audiencia promedio de 36,4 puntos de rating y varios episodios que alcanzaron peaks sobre 50 puntos.