Esta mañana se realizó, como de costumbre, una fiscalización en vivo a la que acudió el matinal de Canal 13, Tu Día, quienes captaron un divertido momento con un supuesto guardaespaldas de Johnny Depp.

Todo ocurrió cuando un auto Mercedes Benz de color negro fue detenido por personal policial para verificar sus documentos, sin embargo, el hecho que llevara los vidrios abajo, llamó la atención de los animadores, quienes le pidieron a la reportera en terreno que hablara con el conductor.

Cuando Delfina Gómez, la periodista, se acercó descubrió que el hombre le hablaba en inglés a los funcionarios de Carabineros: “I’m from the United States (…) I live here, I lived overseas for 29 years, but… yo también hablo español“, le dijo súbitamente en perfecto español.

El drástico cambio sacó carcajadas entre los animadores en el estudio: “Tenía cara de…”, alcanzó a decir José Luis Reppening, entre risas. Ante la consulta de a qué se dedicaba, el hombre volvió a responder en inglés: “Bodyguard”.

Tras ello, explicó que es chileno, sin embargo, vivió por varios años en Estados Unidos y que regresó al país hace un año.

“Tiene todo en orden”, le señaló la periodista cuando Carabineros le devolvió sus documentos, a lo que contestó: “Of course I do, I don’t want to get in trouble” (Por supuesto, no quiero meterme en problemas), nuevamente en inglés.

Respecto a su trabajo como guardaespaldas, el hombre, quien se identificó como Patrick, aseguró que estuvo en el ejército en EE.UU y que incluso fue policía.

Pero sumado a ello, se desempeñó como guardaespaldas del actor Johnny Depp: “En Nueva York, viví en Chicago (…) Trabajé una vez con Johnny Depp, por una productora. (Él es) muy buena persona. Uno no podía mezclarse mucho con ellos, solamente era el desplazamiento con ellos en los autos“, detalló.