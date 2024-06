Hace cierto tiempo, Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya”, anunció su próximo debut como actriz en el cine chileno.

La película nacional donde aparecería no había sido especificada, sin embargo, esta semana aparecieron las primeras imágenes del rodaje de “Kalkutún: Juicio a los brujos”, el octavo filme del destacado director chileno Jorge Olguín.

Las postales del tras bambalinas ya rondan en redes sociales, y en ellas se ve a Pincoya caracterizada como uno de los personajes de la película.

Pincoya se defiende de críticas por su debut en el cine chileno

El filme ya está en pleno rodaje en la isla de Chiloé, con un elenco que también integran Camila Oliva, Juan Carlos Maldonado y Bastián Bodenhöfer.

La noticia ha generado tanto comentarios positivos como negativos en redes. Frente a las críticas, la exfinalista de “Gran Hermano” hizo uso de sus redes sociales para defenderse y lanzar un sincero desahogo.

En concreto, Jennifer comentó una publicación de Instagram de CHV Noticias donde anunciaban su debut cinematográfico.

“Quiero decir que no necesito enlodar y hablar mal de alguien para salir en portada de algún medio de comunicación y si estoy trabajando en teatro, en comedias y ahora en cine, no tengo que dañar a nadie para estar en portada“, escribió la oriunda de Chiloé.

A ello, agregó que ella sola buscaba sus oportunidades, y que estaba agradecida de la gente que sí creía en su talento.

“Lo único que sé que aunque me deseen lo peor siempre a mí me irá bien, porque yo no soy como tú y eso es la gran diferencia, yo soy feliz y la vida me premia, mientras más me desees el mal mejor me irá“, cerró la exchica reality, acumulando más de 600 likes en su comentario.