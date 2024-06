Ricardo Meruane tuvo dos pasos bastante traumáticos por el Festival de Viña del Mar, donde fue pifiado luego de no convencer con sus chistes y rutinas.

Ocho años después de su fallido segundo show, en redes sociales se volvió viral un chiste bastante particular, el cual fue bautizado como ‘Nóctulo’.

Se trató de un relato que decía: “Yo tengo un nóctulo. Un nóctulo es un murciélago chico que vive en el desván de mi casa. No nos vemos nunca, los dos trabajamos de noche”.

Lo cierto es que el propio Meruane reaccionó al tardío éxito de su chiste, asegurando que incluso han creado tazones y poleras con la frase.

En conversación con Página 7, el comediante indicó que, en un comienzo, tampoco se explicó la viralización del video.

Meruane y el chiste del Nóctulo

@radioactivachile “Yo tengo un nóctulo” 🦇. Sin duda alguna, la rutina que Ricardo Meruane presentó la edición 2016 del Festival de Viña del Mar, no fue la más exitosa, pero dejó un chiste que terminó marcando bastante en las redes sociales 📲. Se trata del chiste del nóctulo, en el cual Meruane explica que este es un murciélago chico, el cual vive en el desván de su casa y que no ve nunca, ya que ambos trabajan de noche 🤣. Pero ¿qué es realmente un nóctulo? Un nóctulo (como diría Meruane) es una especie de quitóptero, el cual mide entre 48 y 58 milímetros, pesa entre 18 y 40 gramos y habita en partes de Asia, Europa y África 👀. 🎥: Festival de Viña del Mar 2016 Y tú ¿sabías lo que era realmente un nóctulo? ♬ sonido original – RadioActiva

“Se había dado una pequeña ‘fiebre’, como 4 años después de la presentación, luego de que Edo Caroe hablara de eso en su podcast, pero fue una cosa pequeña”, indicó.

“Ahora no sé qué les dio. Incluso han creado canciones, me mandaron una con la voz de Taylor Swift, cantando en inglés: ‘I have a noctule’. Otras con la de Elvis Presley y John Lennon”, aseveró.

Sin ir más lejos, también reconoció que ha creado figuras de madera relativas al ‘nóctulo’.

“Hago nóctulos en madera. Empecé en la cuarentena. Yo creo que he hecho más de cien. He mandado a todo Chile”, remató.