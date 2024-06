Bombo Fica, reflexionó sobre su legado en el humor, ad portas de su retiro, que está planeando para 2026, cuando cumpla 40 años de carrera. En este contexto, recordó una emotiva anécdota por la que decidió cambiar algunos de sus chistes.

Fue durante el programa Podemos Hablar, emitido este viernes, que el humorista se sinceró sobre sus chistes pasados que en ocasiones resultaron ofensivos para algunas personas.

“En el humor se ofende, muchas veces se lastima, se confunde esto de la risa fácil con ridiculizar o lastimar a otras personas. Lo aprendí“, explicó en conversación con Julio César Rodríguez.

Bombo Fica dijo que fue una situación en particular la que lo hizo reflexionar sobre sus chistes y prometer “nunca más” utilizar la burla directa para el humor.

¿Por qué Bombo Fica decidió cambiar su humor?

“Lo aprendí una vez en una actuación en el casino de Viña. Yo contaba un chiste de un gangoso, y mataba con ese chiste, y cuando me estaba retirando, una persona que hacía aseo, me fue a felicitar. Y me dijo que él me admiraba mucho y que lo único que me pedía, con humildad, que no contara más el chiste del gangoso”, reveló.

De acuerdo con el comediante, la persona con la que habló tenía un hijo que sufría de aquel problema nasal, y que a causa de ello era víctima de bullying y burlas.

“Me destrozó el corazón, me sentía avergonzado y prometí nunca más hacerlo. Y desde ese día jamás he vuelto a contar chistes que tengan que ver con ofender a otras personas”, aseguró.

En la misma línea, aclaró que “quiero solamente entregar cariño y amor en mi trabajo. (…) Lo mío tiene que ver con la crítica social, lo macro, pero no lo puntual. No lastimar a una persona o a alguien, no es necesario”.