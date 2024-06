Los comediantes Luis Slimming y Paul Vásquez, el Flaco, protagonizaron una discusión tras un chiste que Slimming realizó en el Festival de Viña, haciendo referencia a las adicciones pasadas del Flaco. Sobre ello, Bombo Fica, expresando que no le causó gracia y que el humor debe tener límites, especialmente cuando se trata de la vida personal de otros.

Tras su rutina en el Festival de Viña de febrero pasado, los comediantes Luis Slimming y Paul Vásquez, el Flaco, se vieron implicados en una discusión a partir de un chiste que contó el standupero en el certamen.

En él se refería al pasado de adicciones del ex Dinamita Show. Esto molestó a Vásquez, quien dudó en hacérselo notar a través de diversas plataformas.

Aunque el conflicto parece ya estar olvidado, su colega, Bombo Fica fue consultado al respecto en el episodio de Podemos Hablar que se transmitirá la noche de este viernes.

En un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile, se desprende que el oriundo de Purén no olvida el percance.

“Soy amigo del Flaco, lo conozco, le tengo cariño, sé de su esfuerzo, conozco lo que a él le ha costado en este tiempo la reivindicación con respecto al error que cometió siendo más joven“, comenzó diciendo.

“Es un buen tipo, es generoso (…) Entonces cuando aparece un comediante, sin mayores pergaminos, utiliza a este colega para burlarse en un chiste que él (Slimming) debe encontrarlo gracioso, pero a mí no me causó gracia, me molestó y lo hice notar”, admitió Bombo Fica.

Sumado a ello, Daniel Fica -nombre real del comediante- afirmó que a su hijo ese tipo de humor “no va” y que “Don Comedia”, debería “tener ciertos límites”.

“Eso tiene que ver con el respeto con lo que otros viven y si al Flaco le costó y hoy en día es un tipo honorable, se gana el pan con el sudor de su frente, no tiene que aceptar que venga otro y lo basuree en el escenario, porque eso va a causar gracia”, lanzó, a lo que agregó que a su juicio: “Esas cosas las arregló de hombre a hombre”.

En el capítulo de este viernes de Podemos Hablar estarán invitados el comediante y los actores Claudia Pérez, Patricia López y Cristián García- Huidobro.