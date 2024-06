En la emisión de la noche del domingo de "Ganar o Servir", se reveló la salida de Claudio Valdivia del programa debido a problemas de salud. Valdivia, entrenador de fútbol, tuvo que abandonar el reality por una complicada dolencia en una de sus rodillas, lo que requirió una serie de exámenes médicos. Sergio Lagos informó que el diagnóstico fue complejo, obligando a Valdivia a suspender toda actividad física por un tiempo indefinido. Con emotivas palabras de despedida hacia sus compañeros, Valdivia explicó que su salud es su prioridad y que no podía continuar en el programa debido a una lesión crónica en su tobillo.

La noche de este domingo, pudo verse en “Ganar o Servir” la salida de Claudio Valdivia. El entrenador de fútbol debió abandonar el programa por una compleja situación de salud.

Y es que, tal como Sergio Lagos explicó durante la despedida de Valdivia, el deportista tuvo que someterse a varios exámenes por una dolencia que comenzó a presentar en una de sus rodillas.

“Nuestro traumatólogo experto ha dado un veredicto; un diagnóstico bastante complejo porque Claudio va a tener que seguir sometiéndose a diversos exámenes y va a tener que suspender todo tipo de actividad física por un tiempo no exacto“, manifestó Lagos.

Por ello, siguió el conductor, la participación y estadía de Claudio en el reality llegó a su fin.

“Difícil y dura noticia, lo sé (…) me hubiera gustado seguir compitiendo, obviamente entiendo las razones que me lo impiden. Siempre he sido claro con mi salud, es mi prioridad por la vida que tengo afuera”, respondió Valdivia evidentemente emocionado.

“No puedo seguir en estas instancias en el programa. No quiero ser una molestia en el equipo. Es la rodilla y también una lesión crónica que arrastro desde el 2016”, continuó el hermano de Jorge Valdivia.

A ello agregó que específicamente se trataba de su tobillo. “Me impide seguir en este hermoso programa”, agregó con la voz quebrada y recibiendo el apoyo de Pangal y Austin a sus espaldas.

Así, el DT se puso de pie y comenzó a despedirse uno a uno de sus compañeros. Cuando llegó el momento de decirle adiós a Blue Mary, Claudio le dedicó unas sinceras palabras.

“Gracias Blue Mary por ser mi compañera, eres tremenda persona. Gracias y perdón, ¿bueno?“, le dijo el exfutbolista a la artista urbana, quien luego rompió en llanto y fue consolada por su amiga Faloon.