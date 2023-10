Capelli contó que estuvo saliendo con un ex chico reality que la dejó plantada en un club, pero no quiso revelar su identidad.

Constanza (Cony) Capelli habló sobre una breve relación que tuvo con un ex chico reality en el pasado, quien asegura la habría dejado plantada en un club nocturno. Según contó, el sujeto perteneció al programa 1810, uno de los realities más recordados de Canal 13.

Fue en conversación con Skarleth, Viviana, y “Skarcita”, que Capelli se sinceró sobre este antiguo romance, según mostraron los registros de Gran Hermano, por Pluto TV, el sábado.

“Yo estaba saliendo con este ex chico reality y el loco me había dicho veámonos en este club a tal hora, espérame ahí y cuando llegue entramos juntos”, comenzó Cony. Sin embargo, su acompañante no apareció.

Cony Capelli no quiso revelar la identidad del ex chico reality

“Más encima en el club me conocen, yo estuve esperando 40 minutos. Le hablaba, le llegaban los mensajes, pero no me hablaba. Me empecé a preocupar, weón (sic) una hora esperando”, reveló.

Después de hablar con un guardia que la conocía, Constanza se enteró de que el sujeto ya estaba en el interior del club. “Cuando entro me voy al segundo piso para mirar desde arriba y poder cachar en qué estaba y estaba con otra mina“, reveló.

Ante esta situación, Capelli aseguró haberse sentido avergonzada. “Él me vio, pero me hizo como que no me conocía (…) De ahí nunca más nos vimos. Yo le dije ‘weón eres muy maricón’ (sic)”, señaló, “se hizo el weón (sic) pero me sentí avergonzada, tengo que decir”.

Si bien, Cony no quiso revelar la identidad del sujeto, comentó que actualmente está casado y que participó en el programa 1810.