Las ex 'Familia Lulo' se enfrascaron en una nueva discusión luego de que la oriunda de Chiloé acusara sentirse excluida tras no ser invitada a la pijamada que solicitaron las competidoras.

Tras cumplir el desafío que les dio “Big” para ganar una pijamada, Vivi, Scarlette y Cony Capelli regresaron a la casa con algunos dulces y chocolates para sus compañeros que no estaban considerados en la fiesta.

Fue así que Capelli llegó directo a entregarle un alfajor que logró sacar del zum a Pincoya (Jennifer Galvarini). No obstante, esta acción no cayó nada bien en la influencer sureña, pues se lo devolvió.

Pero este momento lo único que hizo fue originar un nuevo conflicto entre las ex mejores amigas. Tal como se pudo ver en imágenes del último episodio emitido de Gran Hermano, la bailarina enfrentó a Galvarini por su actitud.

“¿No entiendo qué es lo que te pasa conmigo?”, le preguntó en el patio de la casa donde también se encontraba Francisco Arenas y Hans Valdés. “De las chicas no me importan. Pero de ti. Me hubieses dicho… ¿Y cuándo ayer te lo propusieron, cómo no pensaste en nosotras las dos? Yo siempre te considero”, le contestó Pincoya.

Acto seguido, Cony le explicó a la jugadora que se trataba de una petición que hicieron cuando había conflictos en la casa, por lo que solo estaban consideradas ellas tres, dejando fuera también a Skar.

Tras asegurar que “siempre la consideraba” en este tipo de actividades, Jennifer agregó: “Lo encontré muy feo, porque siempre a ti te voy a considerar. Más cuando trajeron ese alfajor. Fue cómo, ‘toma, no pudiste ir a la pijamada’. No, lo encontré muy feo, no me gusta”, insistió.

Esto dio paso a uno de los momentos más álgidos del conflicto, el cual incluso se ha prestado para el debate entre los seguidores del programa: “Si tú quieres ensuciarme y enlodarme ahora te va a ir súper mal”, le espetó Capelli, lo que disgustó Pincoya.

“¿Por qué? ¿Tú crees que tienes mucha gente(afuera)?”, la desafió Galvarini, ante lo que Cony se apresuró a explicar: “Porque no es lo correcto. No tomes esto con una mala intención y te pido disculpas si lo sentiste así, no fue con esa intención. Tú sabes que te quiero por sobre todas las personas, no te sientas así”, cerró.

Cabe recordar que Cony Capelli y Pincoya tuvieron una de las amistades más fuertes dentro del encierro desde su comienzo, por lo que cuando esta se rompió fue sorpresivo para todos, dentro y fuera de la casa.