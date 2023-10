Fanny Cuevas, exintegrante de Mundos Opuestos y ganadora de su segunda versión, se refirió a la entrada de Angélica Sepúlveda a Tierra Brava y derribó los rumores que rondaban por redes sociales sobre su posible ingreso a alguno de los realities actuales.

A través de una declaración pública, el exrostro televisivo se lanzó contra Sepúlveda, tildándola incluso de “momia” por su edad.

“Que alguien me explique a quién le a ganado esta wna mala! (sic)” expresó en su Instagram, agregando otros comentarios referentes a Angélica como “Va a entrar con bastón” y “Conmigo quedaste chica vieja y fea y mala competidora“.

Posterior a tales declaraciones, Fanny compartió muchas de las respuestas que recibió de sus seguidores en apoyo a su pensar.

Fanny Cuevas arremetió contra Angélica Sepúlveda

Luego de ello, la exchica reality expresó: “Para los que tiran mierda y dicen que no me llamaron les cuento bebés que no han dejado de llamarme!!! Y no les quedó de otra que llevar a la momia. Más vieja y más barata (sic)“.

Finalmente, Fanny publicó un largo texto en sus historias, en el que dejó ciertas cosas en claro.

“Yo no sólo estuve en 2 realitys, estuve en el reality mas bueno de la historia de los realitys y aparte gane! Porq muchos pasan por uno pero ganarlo? No cualquiera bebes (sic)”, puede leerse en el mensaje.

Cuevas, además, aprovechó de destacar el trabajo de Sergio Nakasone, productor de Mundos Opuestos y muchos otros realities de la televisión chilena.

Revisa aquí el testimonio completo de Fanny:

Cabe recordar que ambas exparticipantes de Mundos Opuestos sostuvieron un intenso enfrentamiento que llegó hasta los golpes en tal programa, pelea que es recordada hasta el día de hoy por cibernautas como una de las más memorables de los shows de telerrealidad.