Claudia Miranda, una de las coreógrafas chilenas con mayor experiencia trabajando en televisión, ha sembrado su carrera en diversos programas, entre ellos Bailando de Canal 13, el Festival de Viña del Mar y la misma Teletón, sin embargo, en esta última fue donde le ocurrió uno de los momentos más “desagradables”, a su juicio, dirigiendo a Luis Mateucci.

La bailarina fue consultada sobre lo bueno y lo malo de su carrera en televisión, específicamente de la lucha de egos que suele haber entre los famosos que participan en estas instancias, fue ahí cuando declaró: “Es complicado, tuve un problema que me cayó muy mal, no voy a decir nombres, no voy a decir quién ¿o lo digo? Total no está aquí, aparte es argentino”, comenzó diciendo en Sin Dios Ni Late de Zona Latina.

“No estoy ni ahí con los argentinos”, agregó Miranda entre risas. “La verdad es que tuve dos problemillas con dos personas en esa época, que fueron muy desagradables, pero desagradables, no solamente conmigo, sino que con todo el equipo”, relató.

A lo que añadió: “Cuando uno tiene que montar, uno tiene que tener una energía rica, tanto los bailarines como el coreógrafo, y cuando llega alguien que te perturba, solamente por la posición, o por cómo te mira como ‘¿A ver qué vamos a hacer?’, entonces da lata“, aseguró.

“Es un hombre argentino, ya es Mateucci“, reveló tomándose la cabeza. “Igual trabajé con él, le hice la coreografía, es más, creo que fue para la Teletón, pero era la actitud, no más”, terminó confesando Claudia Miranda.

No obstante, la coreógrafa dijo que igualmente pudo hacer frente a su comportamiento, pese a que sus propios bailarines atestiguaron la poca disposición de Mateucci.

La situación relatada por Claudia Miranda habría ocurrido en la edición 2016 del evento benéfico, cuando el modelo trasandino bailó junto a Angie Jibaja en la sección de trasnoche, “Parejas en llamas”.

“Igual lo manejé, no peleé con él, en ningún momento”, aseguró. “No nos levantamos la voz, ni nada, sino que es la actitud, ese fue el único drama”, afirmó.