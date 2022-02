El nuevo capítulo de Socios de la parrilla contó con la presencia de Belén Soto y María Elena Swett, quienes se reencontraron con Jorge Zabaleta a 15 años de protagonizar Papi Ricky.

En la ocasión, las actrices conversaron sobre diferentes temas, aunque uno de los momentos que marcó el capítulo ocurrió cuando Mane Swett se sinceró sobre su futuro en este tipo de producciones.

Según mencionó la intérprete, hoy en día se encuentra feliz con su trabajo como “investigadora” en ¿Quién es la máscara?.

“No tengo un personaje y un guión”, señaló en relación a este nuevo rol que asumió en el espacio televisivo de CHV, agregando: “Estoy feliz con mi nuevo trabajo… no sé si quiero volver a actuar”.

Tras ser consultada por Zabaleta sobre sus razones, la actriz respondió: “Es que la actuación, como yo la vivo, es demasiado dolorosa”.

En ese sentido, aseveró que suele compenetrarse con los personajes que debe hacer. “Yo de verdad sufro”, admitió.

Fue en ese momento en que Zabaleta contó una experiencia que tuvo con Swett y que reafirma lo mencionado por la actriz.

Ocurrió en las grabaciones de La familia de al lado de TVN en 2010, en la que Pilar Echeñique, personaje interpretado por Sweet, era víctima de agresiones. Según recordó el actor, en aquella oportunidad Mane le pidió que la golpeara de verdad, petición a la cual Zabaleta se negó.

“La Mane me decía ‘¡Pégame!’ y yo le respondía ‘¿cómo te voy a pegar?’”, señaló Jorge. “¡Está loca! Y yo le decía ‘Mane, no te voy a pegar’”, enfatizó. “Yo me compro la película en serio”, replicó la actriz.

Recordemos que en diciembre pasado Mane Swett se reintegró a ¿Quién es la máscara? luego de haber cumplido con su cuarentena por haber contraído covid y tras sufrir la muerte de su madre, Gloria Urquieta.