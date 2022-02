La conductora de televisión, Marcela Vacarezza le quitó importancia a los garabatos dichos por la convencional Teresa Marinovic el día de ayer contra la Convención Constitucional de la cual es miembro.

“El que se escandalice por un par de “chuchaítas” que tire la primera piedra” (sic), tuiteó Vacarezza, a propósito del video difundido de la convencional.

El que se escandalice por un par de “chuchaítas” que tire la primera piedra. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 9, 2022

En el registro audiovisual se muestra a Marinovic probando el audio de un micrófono en un punto de prensa cuando dice: “Convención culiá”(sic) y “convencionales conchesumadre” (sic) para luego darse cuenta de que estaban grabando, registro que se hizo viral.

Luego del tweet de Vacarezza le llegaron casi dos millones de respuestas, de donde resurgió una antigua publicación hecha por ella misma a propósito del TeDeum evangélico del 2017, ocasión en la que la ex presidenta Michelle Bachelet tuvo que enfrentar gritos y garabatos:

“Lo dije hace mucho tiempo a raíz de otro asunto. No justifiquemos los insultos y agresiones bajo la ‘libertad de expresión’ #Tedeum”, versa el tweet.

Lo dije hace mucho tiempo a raíz de otro asunto. No justifiquemos los insultos y agresiones bajo la "libertad de expresión" #Tedeum — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) September 11, 2017

Por lo que varios seguidores de la conductora le enrrostraron sus propias declaraciones.

hola, soy marcela y no tengo pq estar de acuerdo con lo que pienso 💁🏼‍♀️ pic.twitter.com/PgKT3ClCaP — 🌳cvrlo🌳 (@cvrlob) February 10, 2022

Pero el asunto no terminó ahí. Marcela Vacarezza citó el tweet y declaró: “No me contradigo. Sigo pensando lo mismo. Lo que me indigna es el “escandalizarse” y hacer tema nacional de aquello”, finalizó.

No me contradigo. Sigo pensando lo mismo. Lo que me indigna es el “escandalizarse” y hacer tema nacional de aquello. https://t.co/iii24inyUB — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 10, 2022

Por su parte la convencional Teresa Marinovic declaró a los micrófonos de los periodistas que se encontraban afuera de la Convención Constitucional: “No me arrepiento de decir la verdad, nunca me arrepiento de decir la verdad“.