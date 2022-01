Bernardita, la mujer que protagonizó el viral de Maitencillo, hizo su mea culpa y afirmó que "quizás no fue la forma, me salí de madres".

La vecina que protagonizó un video viral al criticar a gritos a personas que se encontraban en un bar de la zona costera de Maitencillo, en la región de Valparaíso, habló y entregó su versión de lo ocurrido. “Quizás no fue la forma, me salí de madres”, dijo.

Las imágenes, que se viralizaron durante el fin de semana, la muestran gritando en la entrada del recinto a quienes se encontraban en el lugar. “Váyanse a la chucha (sic)” y “váyanse a la mierda”, son algunas de las frases que se le escuchan, mientras los emplazaba a vacacionar en localidades como Llolleo y Algarrobo.

La mujer, que fue identificada como Bernardita, explicó en conversación con el matinal Mucho Gusto (Mega) que se acercó al lugar para hablar con el dueño, pues afirmó que su casa se encuentra al lado del recinto de eventos y éste le genera constantes ruidos y olores molestos.

“Me descontextualizaron de lo que me pasó. He ido mil veces y toda mi familia ha ido a hablar con él (el dueño)”, dijo, añadiendo que “vamos a Maitencillo de hace 70 años. Somos una familia que veraneamos todos juntos, somos puros primos y siempre hemos tenido tranquilidad”.

Agregó que en ese lugar, “había un bosque y entonces empezaron a cortar los árboles y dijeron que iban a poner un quiosco para vender unos café. Cortaron los árboles”

Más tarde sostuvo que “este año supimos que iba a empezar esta cosa. Fui en diciembre a hablar (con el dueño) para que por favor se ubicara porque estaba todo el día con música, a todo chancho, era un punchi punchi todo el día”.

El día en cuestión, dijo, “ya era mucho”. “Yo partí al restaurante porque yo dije ‘ya, pero córtala po’. Partí muy enojada, es verdad, me salí de mis casillas, pero no porque quería pelear con la gente del restaurante, sino porque yo quería hablar con el dueño pero se escondió y se hizo el tonto”, acusó. Bernardita afirmó que los ruidos molestos comenzaron a las ocho de la mañana y que tenían “la Guantanamera en rotativo”.

“La gente me empezó a decir ‘ándate’ porque estaban felices con la música, entonces me empezaron a tratar mal y yo me defendí”, recordó. “Por supuesto que quizás no fue la forma, me salí de madres, no era la idea. Yo soy explayada también, tengo personalidad”, reconoció.

Asimismo, realizó un mea culpa afirmando que la forma “no era la correcta. Pero te juro por Dios que si hubiera tenido un látigo le hubiese pegado con el látigo porque no entiende”.